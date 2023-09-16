VIDEO: Avión militar se estrella durante una exhibición en Italia

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Italia se estrelló contra un auto en el que viajaba una familia, durante una exhibición en Turín; se reportan al menos un muerto debido al accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, una menor de cinco años que iba en el auto fue quien perdió la vida; el piloto de la aeronave sobrevivió. Las autoridades ya investigan por qué sucedió el accidente aéreo en Italia.

Mateo Salvini, Viceministro de Transporte, confirmó la información y detalló que la menor viajaba en la parte trasera del auto, junto a su hermano, cuando el avión impactó contra ellos.

El otro menor y los padres se encuentran graves debido a las heridas provocadas por el choque del avión, que ocasionó un fuerte incendio; la niña murió en el lugar. El piloto logró sobrevivir debido a que salió de la aeronave saltando con un paracaídas de último momento antes del impacto.

“Terrible accidente en Turín, donde un avión Frecce Tricolori se estrelló durante un ejercicio, matando a una niña de cinco años y, según las primeras informaciones, hiriendo a su hermano pequeño y a sus padres. Excepto el piloto, que saltó con su paracaídas en el último momento. Una tragedia aterradora. Una oración y un abrazo de conmovedora cercanía”.

Video del momento en que avión choca contra un carro en Italia

El momento del accidente quedó grabado en un video que circuló en redes sociales; en las imágenes se ve como pasan cuatro aviones en formación, mientras que un quinto se queda detrás de los demás pero volando más bajo.

El avión llevaba el vuelo tan bajo, que estaba a punto de chocar con el suelo, por lo que el piloto salió disparado con el paracaídas, segundos después el avión chocó contra el coche de la familia.

En cuanto la aeronave tocó el suelo comenzó un fuerte incendió debido al impacto, mientras de fondo se veía al piloto caer poco a poco con el paracaídas.