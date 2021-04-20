VIDEO: Avión de la Segunda Guerra Mundial aterriza de emergencia en Florida

Decenas de bañistas vivieron un gran susto en una playa de Florida, Estados Unidos, cuando un avión de la Segunda Guerra Mundial que participaba en el espectáculo aéreo en Cocoa Beach realizó un amerizaje de emergencia en aguas poco profundas.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron el domingo y fueron captados por las personas que estaban disfrutando un día soleado en la playa. En un video se ve cómo el Grumman TBM / TBF Avenger está planeando a baja altura sobre la parte superior del océano antes de descender con destreza.

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“Hoy ha ocurrido una locura. Tengo fotos del avión que se estrelló durante el espectáculo aéreo de Cocoa Beach. El piloto logró amerizarlo sin que nadie resultara herido”, escribió Kinley Robinson en su cuenta de Twitter, quien estaba en la playa en el momento del accidente.

Tras el incidente, la gente comenzó a saltar al agua y a abarrotar el avión, mientras que los bomberos y los socorristas ayudaron al piloto a llegar a la orilla.

This happened today at the cocoa beach air show (not my video - not sure who took it) pic.twitter.com/FfwVo3C8D3 — Stephanie Co - SENIOR LEGAL ANALYST (@StephanieCo14) April 17, 2021

La historia del Grumman TBM / TBF Avenger

El avión Grumman TBM / TBF Avenger es un bombardero de ataque y torpedo de un solo motor, propulsado por una hélice y con la capacidad de transportar a tres pasajeros.

El avión se hizo famoso durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por participar en batallas como las de Midway y el hundimiento de los gigantes acorazados japoneses Yamato y Mushashi.