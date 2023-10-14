VIDEO: Captan balacera en Cuautitlán; se reporta una persona muerta

Durante la noche de este 13 de octubre, se registró una balacera en el municipio de Cuautitlán ubicado en el Estado de México (Edomex); hasta el momento las autoridades no han emitido ninguna declaración al respecto.

A través de redes sociales, se compartió un video en el que se puede observar el inicio de la balacera en Cuautitlán, cuando alrededor de 10 individuos irrumpieron las calles de este municipio.

Reportan una persona muerta en balacera en Cuautitlán, Edomex

Cámaras de seguridad en la zona lograron captar el momento en el que varios hombres corren por las calles del municipio de Cuautitlán, ubicado en el Estado de México (Edomex).

En el video se puede observar como los 10 hombres corren cargando armas largas en una zona de este municipio como Cola de Caballo, en el fraccionamiento de Rancho San Blas.

La balacera duró alrededor de 3 minutos, dejando un saldo de una persona muerta; por el momento no se han confirmado si existe algún herido.

Cámara de seguridad captó el momento en que personas huyen de una balacera en Rancho San Blas, en #Cuautitlán, una persona murió; ocurrió la madrugada de este viernes. #EdoMéx.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/9QXvOWHytU — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 14, 2023

Vecinos expresan su preocupación ante balacera en Cuautitlán, Edomex

Por su parte, lasa y los vecinos del municipio de Cuautitlán en el Estado de México (Edomex) han expresado sentirse preocupados por la creciente ola de inseguridad se ha registrado en lsa zonas de Santa Elena, Cebadales y, en particular, Rancho San Blas.

Además, la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, han aumentado la inquietud de las personas de este lugar, pues constantemente se quejan de que no hay seguridad necesaria.

En redes sociales, algunas personas denunciaron haber escuchado alrededor de 50 detonaciones, y aseguran que hay varias personas heridas; sin embargo, las autoridades municipales no han confirmado nada al respecto.