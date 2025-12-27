VIDEO | Así fue la balacera entre policía y delincuentes en Veracruz; elemento custodiaba arresto domiciliario

Eran cerca de las 11:00 de la mañana cuando el estruendo de una balacera rompió el silencio en la calle Mariano Abasolo. Un policía, que cumplía con la orden de custodiar una persona en arresto domiciliario entre las calles Iturbide y Landero y Coss en Veracruz, fue el blanco de un ataque directo .

Sin previo aviso, una camioneta con personas fuertemente armadas se detuvo frente al domicilio. Los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada, intentando doblegar al uniformado para ingresar a la propiedad.

La respuesta de los oficiales fue inmediata, convirtiendo la zona residencial en un auténtico campo de batalla.

En Tierra Blanca, Veracruz, un solo elemento de la SSP se enfrentó a una banda armada que abrió fuego contra una casa donde se mantiene a una persona bajo arraigo domiciliario



A pesar de estar en desventaja numérica, respondió los disparos y cumplió su deber pic.twitter.com/1JjPNMjScA — Yo te informo MEXICO (@MexicoInformo) December 26, 2025

Policía enfrenta balacera contra delincuentes

A pesar de la sorpresa del ataque, el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró ponerse a cubierto y responder a la agresión. El intercambio de disparos fue intenso; el policía utilizó sus armas de cargo para repeler a los sicarios mientras.

Gracias a la capacitación y los muros de la vivienda bajo custodia, el agente logró mantener su posición. Tras unos minutos de tensión máxima y al ver que no podrían cumplir su objetivo de entrar a la casa, los agresores decidieron abortar la misión y escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido.

In Tierra Blanca, Veracruz, armed gunmen attacked state police officers who were stationed outside a residence under a court-ordered house arrest safeguard. The shootout took place on December 18 in the town's Hoja de Maíz neighborhood. Officers successfully repelled the assault,… pic.twitter.com/roHzGUIhyS — Cartel Watch (@CartelWatchNet) December 26, 2025

Activan Código Rojo en Veracruz tras balacera

Minutos después de los últimos disparos, el lugar se llenó de patrullas. Elementos de la Marina y la Guardia Nacional arribaron para asegurar el perímetro, que quedó tapizado de casquillos percutidos.

La magnitud del ataque fue tal que, según medios locales, se activó el "Código Rojo", movilizando incluso un helicóptero para rastrear la camioneta desde el aire.

La zona de la colonia Hoja de Maíz permanece bajo un estricto cerco de seguridad. Las autoridades federales han tomado el control de las calles aledañas, mientras peritos de la fiscalía recolectan la evidencia balística que quedó esparcida por el asfalto.

Un milagro entre las balas

En medio de la balacera, la tragedia estuvo a punto de alcanzar a civiles inocentes. Una mujer quedó atrapada exactamente en medio del fuego cruzado entre los delincuentes y el policía. Sin lugar donde correr, la muchacha solo se encogió, esperando a que pararan los disparos.

Increíblemente, a pesar de que las balas volaban en ambas direcciones y golpeaban paredes cercanas, ninguna la alcanzó. Los delincuentes pasaron a escasos metros de ella durante su huida sin dispararle, y el fuego del oficial tampoco le causó daño, resultando ilesa de milagro tras el feroz combate.