Balacera en restaurante de la Cuauhtémoc deja un lesionado; se pudo tratar de un ataque directo en CDMX

La noche de este domingo 21 de diciembre se reportó un ataque directo al interior de un restaurante en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

El local ubicado entre las calles Niza y Hamburgo de la colonia Juárez fue escenario de una balacera que provocó pánico entre clientes y trabajadores, luego de que sujetos armados ingresaron y abrieron fuego contra un persona.

De manera preliminar se reporta un muerto y un herido en el lugar, quien recibió atención médica de inmediata.

Información en desarrollo...