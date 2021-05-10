Video: Camión cisterna vuelca y provoca incendio en China
El jueves pasado, un camión cisterna, con 20 toneladas de gasolina, volcó en Hubei, China, lo que provocó una impresionante explosión.
Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Hubei, China, provocaron un aparatoso accidente el jueves pasado por la tarde, cuando un camión cisterna volcó con todo y las 20 toneladas de gasolina que transportaba, sin dejar muertos o heridos graves.
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Los hechos quedaron registrados en una cámara y se ve el momento en el que el camión vuelca y provoca chispas que dan origen a una explosión.
En #China, un camión se accidentó provocando una fuerte explosión. Las llamas alcanzaron a más vehículos. https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/pbmfzhTVrT— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 10, 2021
El camión chocó contra otra unidad que estaba esperando el cambio de semáforo, junto a otras dos vehículos, que al percatarse de lo que está pasando, comienzan a avanzar.
Mientras los pasajeros del primer camión, bajan de la unidad corriendo.
Para cuando llegaron los bomberos, un enorme fuego y un espeso humo negro salían del camión cisterna carbonizado. Tardaron casi una hora en apagar las llamas y enfriar el vehículo para acabar con cualquier posible nueva combustión.
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El conductor del camión cisterna dijo que había estado lloviendo y que la carretera estaba resbaladiza, lo que puede ser una de las causas del accidente.