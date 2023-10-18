Cantante de Fuerza Regida sufre impactante accidente con máquina de humo en pleno concierto

El vocalista de la agrupación de regional mexicano Fuerza Regida sufrió un accidente en uno de sus más recientes conciertos, el cual quedó captado en video y usuarios de redes sociales lo compartieron.

El incidente ocurrió durante una presentación realizada en Estados Unidos, como parte de su gira “Otra Peda Tour”, de la cual aún tienen conciertos pendientes en California, Nevada y Arizona.

Video del accidente del vocalista de Fuerza Regida con máquina de humo

Jesús Ortiz, vocalista del grupo, hacía una presentación en el ShoWare Center ubicado en la comunidad de Kent, Washington, en la Unión Americana, el pasado sábado 14 de octubre, cuando el cantante estaba al borde del escenario.

Sin embargo, al estar al filo del escenario, una máquina de humo comenzó a expulsar la columna justo en ese momento, con lo cual el chorro de humo le dio directamente en la cara.

Tras ello, el intérprete sólo pudo dar un paso hacia atrás, se quitó la gorra y continuó con el espectáculo. El incidente no causó lesiones a Ortiz, quien gritó “¡Valió Verga!”, después de lo que le sucedió.

Este hecho sí generó diversos comentarios en redes sociales que se burlaban de lo que le pasó al cantante de regional mexicano.

¿De dónde es Fuerza Regida?

Aunque Fuerza Regida canta temas como “Sabor Fresa”, “TQM”, “¿Qué se te quitó?” y “Bebé dame”, que pertenecen al género de regional mexicano, la agrupación surgió en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Quiénes son los integrantes de Fuerza Regida?

La agrupación Fuerza Regida surgió en 2015 y está conformada por el vocalista Jesús Ortiz Paz, José García en la tuba, Samuel Jiménez quien toca el requinto, Moisés López en el tololoche y Krystian Ramos en la guitarra.

