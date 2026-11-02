Video de 25 segundos revela cómo cayó la avioneta que dejó dos muertos en Hidalgo

Unos segundos bastaron para que una mañana aparentemente tranquila se transformara en una escena de emergencia.; un video de apenas 25 segundos captó el momento en que una avioneta se desplomó en Pachuca, Hidalgo, y provocó la reacción de tres hombres que caminaban por la zona y que, al escuchar el estruendo, se detuvieron para intentar identificar qué ocurría.

Video capta el momento en que una avioneta cae y provoca una llamarada

En las imágenes se observa a los tres sujetos avanzar por la vialidad cuando, de pronto, un fuerte sonido llama su atención. Los hombres interrumpen su camino y voltean hacia el lugar de donde proviene el ruido.

Instantes después, una llamarada aparece en el cielo mientras la aeronave cae. Ante lo que están presenciando, los tres hombres salen corriendo, aparentemente sorprendidos por el desplome y el fuego que se alcanza a observar en la grabación.

El video permite apreciar la secuencia del accidente desde los momentos previos al impacto, aunque no muestra mayores detalles sobre lo ocurrido dentro de la aeronave.

Captan el momento de la tragedia. Un video muestra el instante en que una avioneta se desploma y arde en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo. En el accidente murieron dos personas. https://t.co/Iox3SjnX5A https://t.co/PpFyIiKFQx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

Avioneta cayó durante el ascenso en Pachuca

El accidente ocurrió la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026 en la colonia Venta Prieta, e Pachuca, Hidalgo, cerca de la décimo octava Zona Militar. El desplome dejó un saldo de dos personas fallecidas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, el avión ligero tenía la matrícula XB-AZG.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que la aeronave era un modelo Cessna 201, operado por Grupo Aeroespacial Avspace, que había despegado del Aeropuerto de Pachuca con destino a la terminal aérea de Cuernavaca, Morelos.

El despegue ocurrió alrededor de las 9:30 horas; sin embargo, apenas un minuto después, a las 9:31, la avioneta se precipitó a tierra durante la fase de ascenso inicial, según los datos preliminares de la dependencia.

¿Por qué se desplomó la avioneta en Hidalgo?

La aeronave cayó aproximadamente a 500 metros de la cabecera de la pista e impactó sobre la avenida Tezontle, en la capital hidalguense.

Tras el accidente, personal de la comandancia del Aeropuerto de Pachuca se trasladó al sitio para realizar las acciones correspondientes.

La AFAC informó que inició una investigación administrativa para determinar las circunstancias del siniestro. Hasta el momento, la información proporcionada por la autoridad no establece cuál fue la causa de la caída.

Mientras tanto, la grabación de 25 segundos muestra la reacción de quienes se encontraban cerca del lugar y presenciaron el momento en que la avioneta cayó envuelta en llamas.