VIDEO | Le disparan frente a niña de secundaria: Momento EXACTO en que 2 hombres matan a conductor en Ex Hipódromo de Peralvillo

Las imágenes del momento exacto de la violencia que se vivió en las calles de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc ya circulan en redes sociales.

En ellas se observa con total claridad cómo un automovilista avanza a baja velocidad a bordo de su vehículo particular cuando es alcanzado de manera repentina por dos sujetos que le dispararon.

VIDEO: Así fue el momento en que dos sujetos disparan contra conductor

Sin mediar palabras y aprovechando la dinámica de la circulación, los sicarios se emparejan a la unidad por el lado del piloto para detonar sus armas de fuego a corta distancia contra el conductor.

La secuencia de los hechos, registrada paso a paso por los dispositivos de vigilancia urbana, muestra la frialdad con la que operaron los agresores, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones sin importar el flujo vehicular de la zona ni las personas que transitaban por el lugar en ese preciso instante.

Así el momento en que un automovilista fue asesinado a balazos en Juventino Rosas, col. Ex Hipódromo de Peralvillo. La @SSC_CDMX ya busca a los responsables. QEPD. pic.twitter.com/uyFLROtfyr — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 5, 2026

El terror de una estudiante de secundaria en plena balacera

Lo que vuelve todavía más cruda y reveladora la grabación es la presencia de una menor de edad que caminaba por la banqueta justo en el momento de la agresión.

El video de la cámara de seguridad expone cómo una adolescente, identificada por su uniforme escolar de secundaria, avanza tranquilamente a escasos metros de donde se desata la ráfaga de disparos.

Al escuchar el estruendo de las detonaciones de arma de fuego, la estudiante entra en pánico de manera inmediata y sale corriendo despavorida para buscar refugio y poner su vida a salvo, quedando atrapada momentáneamente en medio del fuego cruzado de una violenta ejecución perpetrada a plena luz del día.

🚨⚠️ Asesinaron a balazos a un hombre de entre 25 y 30 años en un ataque directo en la alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx). Los responsables huyeron en un vehículo y autoridades ya investigan lo sucedido



📹: Pablo Castorena (@jpcastorena) pic.twitter.com/IlueWgKNma — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 4, 2026

Tras el tiroteo y la graciosa huida de los agresores a toda velocidad por las calles aledañas, los vecinos y testigos que presenciaron el pánico alertaron de inmediato a los servicios de emergencia a través de las líneas correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y peritos de la fiscalía capitalina arribaron al cruce de las calles Sebastian Bach y Juventino Rosas, donde procedieron a acordonar la zona y asegurar al menos seis casquillos percutidos esparcidos sobre el asfalto junto al automóvil baleado.

