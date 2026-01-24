¡Inesperado cuentahabiente! Ciervo irrumpe en banco de Nueva York, activa alarma y confunden con robo (VIDEO)
Un ciervo rompió una ventana y entró a un banco en Nueva York la mañana de este domingo 18 de enero, lo que activó la alarma y movilizó a la policía.
El inusual incidente ocurrió en una sucursal ubicada en Long Island, donde el sistema de vigilancia alertó a las autoridades por una posible intrusión. Al arribar al sitio, los agentes se encontraron con un animal salvaje dentro del banco, desplazándose entre escritorios y mobiliario, sin que hubiera personas lesionadas.
De acuerdo con reportes oficiales, el ciervo fue retirado con vida y sin heridas graves, luego de un operativo para evitar que se lastimara o causara mayores daños dentro del establecimiento.
Officers responding to a burglary alarm at a Ridge bank were met with an unexpected intruder when a buck crashed through a window.— Suffolk County Police Department (@SCPDHq) January 22, 2026
As the deer attempted to escape officers were able to safely lasso the animal and guide him to freedom.
Thanks to Seventh Precinct officers. pic.twitter.com/AQOr56nDF1
¿Cómo entró el ciervo al banco en Nueva York?
El ciervo rompió una de las ventanas frontales del banco, presuntamente al huir del tráfico o tras desorientarse en una zona urbana cercana a áreas boscosas. Tras el impacto, el ciervo quedó atrapado dentro del inmueble, lo que generó caos momentáneo y activó los protocolos de seguridad.
Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran al ciervo corriendo dentro del banco, mientras agentes intentaban mantener distancia para evitar que reaccionara de forma agresiva por el estrés.
Operativo para rescatar al animal sin lesionarlo
Elementos del Departamento de Policía del Condado de Suffolk implementaron un operativo para controlar y liberar al ciervo, utilizando cuerdas y maniobras de contención para guiarlo nuevamente al exterior por la zona dañada.
Tras varios minutos, el animal fue liberado en un área segura, lejos del tránsito y de zonas habitadas, sin que se reportaran personas heridas ni daños mayores más allá del cristal roto.
Incidente se vuelve viral en redes sociales
El momento fue captado en video y difundido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral por lo inusual de la escena. Usuarios destacaron la rápida respuesta de las autoridades y el hecho de que el ciervo fuera rescatado con vida.
Este tipo de incidentes no es común, pero autoridades locales recordaron que la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas de Nueva York puede aumentar durante el invierno, cuando los animales buscan alimento o refugio.
Met with an unexpected intruder, police in New York restrained and freed a trapped deer in a bank after it crashed through a window and was unable to get out pic.twitter.com/FVHmr46APt— Reuters (@Reuters) January 23, 2026