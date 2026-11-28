Marihuana bajo un parque infantil sorprendió a la Guardia Civil en Granada, España, tras más de un año de investigación. El pasado 17 de noviembre, agentes del Grupo de Análisis e Inteligencia Criminal (GAIC) y del Área de Investigación de Las Gabias ejecutaron 13 cateos en ese municipio, Granada capital, Albolote, Jun y Maracena.

Así ocultaban el búnker bajo los juegos

En la parte trasera de una gran finca en Las Gabias, cualquiera veía un patio normal para niños: pasto sintético, un columpio, una casita, un colchón pequeño y piedra blanca alrededor. Pero ese lugar guardaba un secreto de película. Bajo el pasto, la banda instaló una trampilla cuadrada para activar a mano un enorme portón hidráulico.

A secret underground marijuana farm has been discovered in Spain, hidden in a bunker beneath a children’s playground.



The underground complex was found in the town of Las Gabias in Granada province. According to investigators, it was the largest and most technologically advanced… pic.twitter.com/h64Fsl0Ca7 — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026

Al abrirlo, los agentes hallaron una rampa para vehículos que bajaba a un búnker subterráneo de 180 metros cuadrados y cinco metros de altura. En dos cuartos con luz, ventilación y clima, cultivaban 1,954 plantas de marihuana sativa. Además, se colgaron de una torre eléctrica y gastaban la energía de unas 100 casas; es el escondite ilegal más grande que han descubierto en Granada.

Cae el cabecilla, dueño de una tienda millonaria

Fue el 25 de noviembre, que la Guardia Civil publicó las primeras imágenes de este operativo. En el resto de los cateos halló otras dos plantaciones, con lo que sumó 2,479 plantas en total. También decomisó 22,970 euros, dos autos, dos camionetas, una casa rodante, un remolque y una pistola eléctrica tipo Taser.

También detuvieron a cinco personas e investigan a tres más por presuntos delitos de cultivo y elaboración de drogas, robo de luz, portación ilegal de armas y pertenencia a organización criminal.

#OperacionesGC | Desarticulada una red presuntamente dedicada al cultivo de #marihuana en Granada



📍 Las Gabias, #Granada capital, Albolote, Jun y Maracena. Trece registros.



👮🏻‍♂️ Agentes del #GAIC de la Comandancia de Granada y del #ÁreadeInvestigación de Las Gabias investigaron… pic.twitter.com/TG2epXpchk — Guardia Civil (@guardiacivil) November 25, 2026

Ahí mismo, clausuraron un “grow shop” propiedad del supuesto líder, una bodega de equipo para cultivar cannabis valuada en varios millones de euros. Desde ahí, presuntamente abastecía su escondite y enviaba material a todo el país. Un juez ya decretó prisión provisional en su contra.