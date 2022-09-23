VIDEO: comensales huyen al confundir atletas con ladrones en Brasil

Los comensales de un bar de la ciudad de Recife en Brasil, confunden a los atletas de crossfit con ladrones que se disponían a efectuar un "arrastão" (robo masivo).

En un video captado por una cámara de seguridad se puede apreciar como al notar el acercamiento de los atletas, los comensales sentados comienzan a levantarse y correr.

Los clientes que estaban en la mesas de fuera, se asustan y hasta los meseros emprendieron la huida y al final solo se trató de una extraña confusión que se hizo viral en redes sociales.

Cuando notaron que los atletas de crossfit se acercaban hacia ellos, los comensales sentados comenzaron a levantarse y a correr tras pensar que se trataba de un robo masivo.

Cuando pasó el grupo de atletas, los comensales los confunden con ladrones y corren despavoridos. Todos pensaron que se trataba del momento de un robo masivo, como los que se han registrado recientemente en la zona, sin embargo solo se trataba de un grupo de atletas de crossfit.

El establecimiento informó que todo se trató de un malentendido. Los comensales se apresuraron a entrar en el inmueble y el movimiento fue seguido por varios de los clientes más que también corrieron despavoridos pensando que iban a ser víctimas de un robo, pero no se trataba de ningunos ladrones, los que generaron la extraña confusión fueron unos atletas nocturnos los que les dieron un gran susto.

E os clientes de um bar da zona sul de Recife que acharam que tava rolando arrastão quando na verdade era a turma do crossfit correndo na rua? pic.twitter.com/TlX6gJjpzb — Bernardo (@BernardoBcabral) September 22, 2022

Hasta los meseros emprendieron la huida por la extraña confusión en Brasil

La particular escena se dio en el sur de Recife, Brasil, y se ha hecho viral en las redes sociales luego de que se difundiera un video de la cámara de seguridad del lugar que captó la extraña confusión ocurrida el pasado 17 de septiembre (2022).

El Ministerio de la Defensa Social informó que no había ningún robo masivo "arrastrero" registrado en todo el recorrido de la Avenida Boa Viagem, en la Zona Sur de Recife en Brasil.

Autoridades informaron que solo se trató de un mal entendido y que los videos en redes sociales eran una falsa alarma por parte de los comensales que confundieron ateltas con ladrones.