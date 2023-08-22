VIDEO: Conductor atropella a cinco personas en Atlanta e intenta darse a la fuga

Una persecución digna de una película de Hollywood se dio en las calles de Atlanta en Estados Unidos este lunes, así lo compartieron en redes sociales los internautas, quienes lamentaron que durante el incidente cinco personas fueron atropelladas y se encuentran hospitalizadas.

En distintos videos se puede observar como un automovilista intenta darse a la fuga al tiempo que embistió a distintas personas, por lo que una patrulla comenzó con la persecución de una camioneta negra, pero ¿qué se sabe del incidente en las calles de Atlanta?

VIDEO: Automovilista huye y embiste a cinco personas en Atlanta

Las imágenes captadas por algunos usuarios no tardaron en viralizarse por la forma en que la patrulla capturó al hombre que buscaba darse a la fuga, según reportes de la policía Estatal de Georgia, el conductor irrumpió la escena, en ese momento atropella a las personas que se encontraban entre la multitud, incluso se percibe como algunos intentar esquivar a la camioneta hasta que un oficial emprende la persecución.

En una exitosa operación, la patrulla se impacta con la camioneta negra y logra frenarlo, enseguida se le ve al policía descender de la unidad y encarar a la persona que atropelló a civiles, todo esto ante el reconocimiento de los presentes, quienes aplaudieron su heroica reacción.

¿Quién era el conductor que atropelló a cinco personas en Atlanta?

Las autoridades de Atlanta no dieron a conocer la identidad del hombre que cometió el delito, tampoco quién es el policía que evitó que la tragedia escalara con más heridos; sin embargo, se espera que próximamente den a conocer más información al respecto.

Now that's how it's done. Atlanta Police don't mess around. pic.twitter.com/PhqAJinWsD — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 21, 2023

¿Cuál es el índice de violencia en Atlanta?

En los últimos años, las autoridades de Atlanta alertaron por una alza en los índices de violencia, pues en 2022 registraron el 46 por ciento de homicidios en todo Estados Unidos, lo que lo ubicó como el año más mortífero para la ciudad en la última década.