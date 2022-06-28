Cliente mata a empleada por poner “demasiada mayonesa” a su sándwich en Atlanta

En Atlanta, murió la trabajadora de un negocio de una cadena de comida y otra más resultó herida, luego de que un cliente les disparó porque su sándwich tenía "demasiada mayonesa".

El Departamento de la Policía de Atlanta explicó en conferencia de prensa que el incidente ocurrió durante la tarde del domingo en un local de la cadena Subway, localizada en la gasolinera de Northside y Markham.

La empleada, de 26 años de edad, murió poco después de que recibió el balazo, mientras que la otra empleada, de 24 años, resultó herida y su estado de salud se desconoce hasta el momento.

Según medios de Atlanta, el tiroteo del cliente en contra de las empleados lo presenció el hijo de una de ellas, que tiene cinco años de edad.

A customer shot and killed a Subway employee in Atlanta after an argument about too much mayo on a sandwich, police say pic.twitter.com/yaboqbNULT — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) June 27, 2022

Policía de Atlanta detiene a cliente que disparó a empleada

El propietario del negocio de comida explicó a medios locales que el tiroteo en contra de las empleadas ocurrió cuando el cliente reclamó a las empleadas que su sándwich tenía “demasiada mayonesa”.

El dueño del lugar se dijo sorprendido por el motivo de la agresión en contra de sus empleadas y por el uso del arma de fuego. También reveló que otro empleado intentó repeler la agresión.

FULL VIDEO: A customer kills a Subway worker in Downtown Atlanta because she put too much Mayo on his sandwich. pic.twitter.com/RwIiu63YxS — Larry Spruill Jr (@LarrySReports) June 27, 2022

"Me rompe el corazón saber que alguien tiene la audacia de apuntar un arma y dispararle a alguien porque su sándwich tiene demasiada mayonesa".

“Todo el mundo quiere llevar un arma. Todo el mundo quiere asustar a alguien con un arma. Da miedo aquí”, reclamó.

Tras el tiroteo, autoridades de Atlanta desplegaron un operativo y lograron la detención del cliente sospechoso, de 36 años, aunque su identidad permanece sin revelarse, al igual que el de las empleadas agredidas.

Sin embargo, se dio a conocer que las dos mujeres tenían pocos meses de trabajar en dicho negocio. El Departamento de la Policía de Atlanta ya investiga estos hechos.