¿La venganza es dulce? Cumpleañera enterró cuchillo en el ojo a invitado que la empujo al pastel

Todos hemos en México, hemos sido parte del terrible momento cuando los invitados a nuestra fecha de cumpleaños comienzan a cantar las mañanitas y después proceden a corear “mordida, mordida”. Es ahí que, sin importar qué tan arreglado te encuentres, sabes que terminarás embarrado de pastel; sin embargo, esta vez la escena terminó en tragedia cuando la festejada terminó por enterrarle un cuchillo en el ojo al amigo que la empujo, ¿qué pasó?

VIDEO: El terrible momento en que cumpleañera enterró un cuchillo a su invitado

Aunque hasta el momento no se cuenta con mucha información respecto al hecho, las impactantes imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido al trágico momento.

El material, que tiene una duración aproximada de 30 segundos, muestra el momento exacto en que la cumpleañera es empujada a su pastel durante el típico grito de “mordida”. En aquel instante todo era risas y diversión hasta que se percataron del terrible hecho, pues la festejada sostenía un cuchillo en sus manos.

Lamentablemente y debido a que la cumpleañera no podía ver porque se encontraba cubierta por el glaseado del pastel, el momento terminó en tragedia: en menos de 5 segundos, la festejada clava el cuchillo en el ojo de su invitado, quien en desesperación comienza a gritar por el terrible dolor.

Segundos después del accidente, la festejada, aun sin entender lo que estaba ocurriendo, comenzó a reírse, hasta que otro de los invitados se acercó a ella y le retiró el cuchillo de las manos para proceder a comentarle sobre lo sucedido.

El video termina instantes después de que todos los invitados se percatan del hecho. Aunque se desconoce si el accidente procedió a mayores, entre los cometarios que destacan en el material se encuentran:



"Qué bueno, digo, si está viendo que la chica trae un cuchillo en la mano, quién es su sano juicio sigue con la broma”.

“Próximamente el pirata“

“La ignorancia en su máximo esplendor”

Ahora ya sabes, la próxima vez que te encuentres en una fiesta de cumpleaños y quieras empujar al festejado a su pastel, piensa dos veces en las consecuencias, porque podría terminar con un cruel desenlace.