VIDEO: ¡De terror! Falla en juego mecánico deja decenas de personas atrapadas en Coacalco

Durante la noche de este fin de semana decenas de personas vivieron un momento de terror al quedarse atrapadas en un juego mecánico en la Feria de Coacalco 2023, hasta el momento no se reportan heridos.

Las personas afectadas fueron rescatadas con éxito por parte de los elementos de Protección Civil, quienes acudieron al lugar de los hechos cuando se reportó esta situación.

Por otro lado, servicios médicos que se encontraban en la Feria de Coacalco 2023, brindaron la atención necesaria a las personas afectadas para garantizar su bienestar.

Personas quedan atrapadas en juego mecánico por varios minutos

Los hechos ocurrieron durante la Feria de Coacalco 2023, un evento anual realizado en el Estado de México (Edomex) donde miles de personas se reúnen para disfrutar de las distintas atracciones de esta fiesta.

Los primero reportes indican que las personas se quedaron atrapadas, y algunas suspendidas en el aire, por varios minutos, esto después de que el juego mecánico reportara algunas fallas técnicas.

¡Qué miedo! 😰#Edomex | Anoche durante la #FeriaCoacalco2023, decenas de personas se quedaron atrapadas en las alturas durante varios minutos tras una serie de fallas en un juego mecánico.



Elementos de Protección Civil arribaron al lugar para rescatar a las personas con la… pic.twitter.com/F99GKyoDSg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 1, 2023

No se reportaron heridos en Feria de Coacalco 2023

Elementos de Protección Civil arribaron al lugar para poder rescatar y auxiliar a las personas con la ayuda de una grúa, afortunadamente no se reportaron heridos.

Con ayuda de una grúa y después de vario minutos de trabajo en conjuntos, los elementos de Protección Civil lograron recatar exitosamente a las 22 personas atrapadas en el juego mecánico en la Feria de Coacalco 2023.

Información en proceso...