Matan a Susy Aponte, la “China Polo”, candidata a gobierno regional en Perú

Susy Aponte, conocida como “China Polo” murió tras ser atacada a balazos cuando hacía actos proselitistas en un mercado de la ciudad de Caraz, en el Perú, para pedir apoyo a su candidatura al gobierno regional de Áncash. Además, varias personas resultaron heridas.

Aponte, quien era periodista, habría denunciado recibir amenazas de muerte por parte de funcionarios públicos. Y su muerte fue transmitida en vivo mientras enviaba un mensaje, cuyos videos ya fueron difundidos.

IMPRESIONANTE. EN vivo y en directo fue asesinada la periodista Susy Aponte Polo "China Polo" en Perú. Días antes denunció amenazas, culpando directamente a Victor Revoredo, alto funcionario peruano. Un presunto sicario fue capturado. Al final, miren las denuncias de corrupción. pic.twitter.com/50rDOgJI9w — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) September 20, 2026

La política repartía volantes en la calle, acompañada de su agrupación “Socios por Áncash”, cuando el atacante disparó por la espalda y uno de los proyectiles dio en la cabeza de la “China Polo”.

Mientras que otros cinco disparos hirieron a personas que se encontraban en el lugar y quienes fueron ayudados para ser atendidos en el hospital de San Juan de Dios de Caraz.

Aunque fue ayudada por los asistentes, quienes buscaron ayudar a la candidata, no sobrevivió y su cuerpo quedó sobre la calle.

Persiguen y detienen a presunto asesino de la “China Polo”.

Medios locales indicaron que la policía dio con el responsable, a quien le decomisaron un arma, que sería con la que se perpetro el magnicidio y quedó a disposición de las autoridades, que definirán su situación jurídica.

Cuatro días antes, Susy participó en un debate al gobierno de Áncash, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La candidata fue asesinada a solo 15 días de que se realizaran las elecciones regionales en Perú.

Este no es el primer asesinato de un candidato local: en 2018 fue asesinado a tiros Román Diego Ccente, quien se postuló para la alcaldía de Palca, en Huancavelica.

