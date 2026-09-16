Notas
-
Lilly Téllez lleva al Senado caso de abogada perseguida por INE y FGR
La senadora presentó un punto de acuerdo para que la Cámara Alta se pronuncie sobre las actuaciones de autoridades contra la abogada y periodista.
-
Denuncian fichas para identificar periodistas críticos en Zacatecas
La organización señala que las fichas habrían servido para identificar y excluir a periodistas críticos del informe de gobierno de David Monreal en Zacatecas.
-
"Solo fue un error": Higinio Martínez da por cerrado el caso de Luis Fernando Salazar que amenazó a periodista
Higinio Martínez asegura que la amenaza a Enrique Acevedo solo fue “un error” y da por cerrado el tema porque el morenista ya se disculpó.
-
Exigen la liberación del periodista Graciano Gómez, retenido por un conflicto electoral en Oaxaca
El periodista Graciano Gómez de TVBUS cumple más de 16 horas retenido por el descontento de los pobladores en San Sebastián Río Hondo, Oaxaca.
-
Secretario evade preguntas y manda "besos" en Veracruz
El secretario de Finanzas de Veracruz manda “besos” a la periodista Alba Valdez para evitar responder por salarios y nepotismo.
-
"Nuestro deber es informar": Periodistas exigen justicia ante asesinatos de 4 reporteros en Veracruz
Conoce la crisis de violencia que enfrenta la prensa en Veracruz, las cifras de Artículo 19 y las exigencias de justicia del gremio periodístico.