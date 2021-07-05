VIDEO: Así fue la demolición del edificio siniestrado de Miami-Dade

El edificio Champlain Towers South, en Miami-Dade, fue demolido totalmente la noche del domingo con una explosión controlada y después de que se confirmó la muerte de 24 personas.

Poco después de las 22:30 horas locales fueron detonadas las cargas explosivas colocadas en orificios perforados en la estructura de hormigón y el edificio de 12 plantas se desplomó totalmente.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, había adelantado que el método usado para demoler el Champlain Towers South sería el de "Energetic Felling" y que la empresa encargada de la operación sería de Delray Beach (Florida), más una firma de manejo de explosivos.

Algunos inquilinos del edificio se reunieron en las inmediaciones con velas para presenciar la caída del lugar en el que vivieron hasta el 24 de junio, cuando se derrumbó la primera parte del inmueble.

El periódico Miami Herad indicó que una mujer que residía en el edificio y sobrevivió al derrumbe trató que la justicia frenara la demolición con el argumento de que su gato todavía estaba en Champlain Towers South.

Levine Cava aseguró que en cuanto se pueda acceder de manera segura al lugar se reanudará la búsqueda de víctimas del derrumbe, que se suspendió este sábado para los preparativos de la demolición.

Aún se desconoce la causa del derrumbe del edificio en Miami-Dade

Los investigadores no han determinado qué causó el colapso del edificio de 40 años. Un informe de ingeniería de 2018 encontró deficiencias estructurales que ahora son el foco de indagaciones.

Otro estudio encontró que el edificio mostraba signos de hundimiento en la década de los 90, aunque un experto indicó que no puede señalarse esto como el único factor en la falla de la estructura.

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En tanto, a todos los residentes de otro edificio, Crestview Towers en North Miami Beach, se les pidió desalojar inmediatamente el inmueble después de que los ingenieros encontraron graves problemas eléctricos y de concreto, dijeron las autoridades.