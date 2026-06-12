VIDEO: El Pentágono saca a la luz más archivos OVNI con investigaciones de la CIA y el FBI: ¿Qué ocultaban?

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó este viernes una tercera serie de documentos oficiales desclasificados relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como OVNIs.

Esta nueva entrega, impulsada bajo la administración del presidente Donald Trump, consta de 72 expedientes que abarcan desde junio de 1946 hasta reportes del presente año 2026, detallando investigaciones gubernamentales tanto en territorio estadounidense como en el extranjero.

De acuerdo con el comunicado de la oficina de asuntos públicos del Pentágono, los materiales publicados corresponden a casos que permanecen bajo la categoría de "no resueltos", debido a que las agencias de inteligencia no cuentan con los elementos científicos para determinar el origen de los fenómenos avistados.

El paquete de documentos está integrado por 29 archivos del FBI, 18 de la CIA, 12 del Departamento de Defensa, 11 de la NASA, uno de la comunidad de inteligencia general y un documento final de una agencia gubernamental no especificada.

Lo que se vio recientemente: un "auto volador" y el uso de IA

Entre los documentos más recientes destaca un memorando del Departamento de Defensa fechado tan sólo el pasado 2 de junio. En él, un agente federal de la ley que operaba en el oeste de los Estados Unidos describió un objeto observado en octubre de 2023, comparando su estructura con "el automóvil volador de la serie Harry Potter".

El expediente técnico incluye imágenes del avistamiento generadas mediante Inteligencia Artificial por el propio testigo, acompañadas por una nota aclaratoria donde se especifica que dichas ilustraciones fueron creadas dos años y medio después del evento debido a la falta de registros fotográficos directos. El archivo también incluye casos del noreste de EE. UU. ocurridos en octubre de 2024 y julio de 2025, donde testigos civiles reportaron fuentes de luz intensa suspendidas a baja altura sobre estanques y patios residenciales.

También en África hubo OVNIs pero la CIA lo encubría

Los documentos demuestran que las agencias estadounidenses extendieron sus investigaciones fuera de sus fronteras. Un expediente fechado en julio de 2008 detalla un incidente en el Aeropuerto Internacional de Harare, en Zimbabue (África), donde testigos observaron un objeto del cual emanaban haces de luz. El reporte oficial señala que las autoridades locales e internacionales debatieron si se trataba de un dispositivo de reconocimiento avanzado de un gobierno extranjero o de origen extraterrestre.

Asimismo, la desclasificación sacó a la luz un memorando interno de la CIA fechado el 9 de enero de 1958, firmado por el oficial R.P.B. Lohman y dirigido al Dr. Leon Davidson, científico que formó parte del desarrollo de la bomba atómica. En el texto, el oficial admite explícitamente que no es posible resolver una investigación sobre supuestas "transmisiones espaciales" debido a que "los registros sobre este asunto han sido destruidos por la agencia evaluadora", lo que significa que las respuestas oficiales en ese momento eran evasivas.

Los archivos son históricos

Los documentos más antiguos de este paquete son mediados del siglo XX:

En 1946 el Departamento de Defensa evaluó 210 incidentes de supuestos platillos voladores y determinó que solamente el 20% de esos casos tenían una explicación lógica. Se descartó que pertenecieran a una potencia extranjera pero no menciona nada sobre otros posibles orígenes de los objetos.

En 1949 el ex director del FBI Edgar Hoover recibió una llamada del reverendo Charles Barnes donde le detalló una explosión de diez minutos en las montañas Cascade cuando cuatro haces de luz a 3km de altura convergieron. Hoover mandó el caso con la Comisión de Energía Atómica creyendo que podría ser un proyecto militar secreto.

El paquete de archivos incluye además las conclusiones del "Panel Asesor Científico sobre Objetos Voladores No Identificados" de la CIA (1952-1953), el cual determinó que los OVNIs no representaban una amenaza militar directa para la seguridad nacional. Sin embargo, el panel advirtió que el verdadero peligro radicaba en el tratamiento de la prensa sensacionalista, por lo que recomendaron formalmente una estrategia de comunicación basada en el desprestigio para restarle misterio al asunto ante la opinión pública.

Al final, el documento incluye transcripciones de una entrevista televisiva realizada en noviembre de 1962 por el presentador de CBS News, Walter Cronkite, al astronauta Gordon Cooper, piloto de la misión espacial Mercury. En dicho diálogo, Cooper afirmó que una gran cantidad de personal militar y científico calificado había sido testigo de fenómenos sin explicación lógica en el espacio y la atmósfera terrestre.