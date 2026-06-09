“Mamá, gracias por creer en mí: NASA presenta a los 4 astronautas que viajarán en el Artemis III para su nueva misión

Cuatro astronautas orbitarán la Tierra sobre el Artemis III y la NASA presentó sus rostros al mundo hoy. Los astronautas que integran la misión son: Andre Douglas, Frank Rubio, Lucca Parmitano y Randy Bresnik.

El anuncio, transmitido por los canales oficiales de la NASA, se da a conocer esta mañana como parte del comienzo donde esta tripulación pondrá a prueba el acoplamiento entre Orion y los istemas de aterrizaje y así hacer posible los futuros viajes a la Luna.

LIVE: Meet the crew of our next Artemis mission.



We're sharing the latest updates on Artemis III: https://t.co/UtesXxsNxm — NASA (@NASA) June 9, 2026

La misión y desafío para Artemis III, programada para 2027, busca reducir riesgos ante un nuevo intento de descenso tripulado.

Veterano de la NASA estará a cargo de la misión

La misión estará comandada por el veterano astronauta de la NASA Randy Bresnik, expiloto de pruebas de los Marines y antiguo comandante de la Estación Espacial Internacional, así se dio a conocer durante la rueda de prensa de la presentación de la tripulación.

Bresnik, quien además ha trabajado en el desarrollo de los sistemas de exploración de Artemis, tendrá la responsabilidad de dirigir este vuelo técnico enfocado en probar maniobras clave para el futuro de las misiones lunares.

El puesto de piloto será ocupado por el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuya participación consolida la colaboración de Europa en el programa Artemis.

Por último, los dos especialistas de misión serán los astronautas Andre Douglas y Frank Rubio. Douglas fue seleccionado por la NASA en 2021 y ya formaba parte del equipo de reserva de Artemis II, mientras que Rubio destaca por su histórica experiencia tras haber batido en 2023 el récord estadounidense de permanencia continua en el espacio con 371 días acumulados.

