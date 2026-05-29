“Están entre nosotros"; Casa Blanca confirma sitio oficial de “Aliens” y desata polémica por lo que realmente significa

El gobierno del presidente Donald Trump desató una oleada de tendencias al lanzar una inesperada campaña oficial bajo el nombre “Aliens”, un término que miles de usuarios en redes sociales confundieron inicialmente con el anuncio de vida extraterrestre u OVNIS; sin embargo, detrás del diseño y el mensaje que emulaban un contacto alienígena, se esconde una nueva y estricta herramienta digital vinculada a la política de control migratorio de la Casa Blanca.

La administración estadounidense puso en funcionamiento el sitio oficial "aliens.gov", una plataforma que utiliza el término inglés "alien" (que puede traducirse tanto como extraterrestre como extranjero) para presentar información relacionada con inmigrantes detenidos en Estados Unidos.

El lanzamiento provocó reacciones inmediatas debido al tono de la campaña y a la forma en que se presenta el fenómeno migratorio.

¿Qué muestra realmente el portal “Aliens”?

Al ingresar al sitio, los visitantes encuentran un mensaje que durante los primeros párrafos parece describir una invasión silenciosa; el texto asegura que estos "aliens" han vivido durante años entre la población, compartiendo escuelas, vecindarios y espacios públicos con ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, conforme avanza la lectura, queda claro que el mensaje no habla de seres de otro planeta; el objetivo es referirse a inmigrantes en situación irregular dentro del país y reforzar la narrativa migratoria promovida por la actual administración estadounidense.

El mapa que llamó la atención de usuarios y medios

Uno de los elementos que más comentarios generó fue un mapa interactivo integrado al portal; la herramienta muestra información relacionada con arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo encargado de aplicar las leyes migratorias en Estados Unidos.

Además del mapa, la plataforma concentra registros de detenciones y otros datos vinculados con operaciones migratorias; el sistema también dirige a mecanismos utilizados para reportar casos relacionados con personas presuntamente indocumentadas .

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BREAKING: White House launches https://t.co/91C4siLDxT, a site tracking arrests of illegal aliens in the United States pic.twitter.com/stgipf1wWP — Breaking911 (@Breaking911) May 28, 2026

Una campaña que rápidamente se volvió viral

La combinación entre el nombre “Aliens”, la estética inspirada en teorías sobre vida extraterrestre y el mensaje “Caminan entre nosotros” provocó confusión inicial en redes sociales; numerosos usuarios compartieron capturas del sitio creyendo que se trataba de una campaña relacionada con ovnis.

Minutos después comenzaron a multiplicarse los comentarios sobre el verdadero propósito de la plataforma, mientras algunos defendieron la estrategia como una forma de visibilizar las acciones migratorias del gobierno, otros cuestionaron el lenguaje utilizado para referirse a los inmigrantes.