VIDEO: Hombre agrede y amenaza a una conductora en Ixtapaluca con un desarmador

Momentos de pánico vivió una automovilista que circulaba sobre la Avenida Cuauhtémoc, correspondiente a la Carretera Internacional que pasa por el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, donde una mujer fue atacada por un hombre con un desarmador.

El momento quedó documentado en video y se subió a redes sociales de inmediato, por lo que el hecho causó mucha indignación, ya que las imágenes son muy claras y se puede ver cómo el individuo no solo la amenaza con el objeto punzocortante, sino que además la agarra del pelo y no la suelta.

Video de la agresión a una automovilista en Ixtapaluca

El video de la agresión en Ixtapaluca se volvió viral en X, todavía conocida como Twitter, y en apenas 13 segundos de grabación se ve al individuo vestido con mezclilla, zapatos y una playera negra. En la mano portaba un desarmador y estaba amedrentando a la conductora de pelo largo.

#VIDEO 🎥| ¿Qué pasó? Captan a un sujeto agrediendo a una mujer que viajaba al interior de un auto por calles de #Ixtapaluca.



➡️ El agresor portaba un desarmador 🪛😱https://t.co/JrIKAYp59m pic.twitter.com/tx4AGn52Y0 — Infopolitano (@infopolitano) October 11, 2023

Todo esto ocurrió mientras el auto de la mujer agredida se encontraba detenido frente a un semáforo, con la direccional izquierda encendida y aparentemente sin haber podido defenderse antes, pues durante todo el video el hombre ya sostiene su cabeza agarrada del pelo.

Agresión a mujer con un desarmador fue frente a la Plaza Galerías Ixtapaluca

La agresión que generó mucha controversia en redes sociales ocurrió frente a Galerías Ixtapaluca y en ningún momento se observó que alguna autoridad llegara a controlar la situación; además, posteriormente no hubo comunicación sobre alguna posible denuncia.

No se reportaron mayores incidencias; sin embargo, se trata de otra agresión y amenaza contra una automovilista en el Estado de México, esta vez con un desarmador como objeto para intimidar, mientras la sostiene por el pelo.

De igual forma, vale la pena mencionar que el suceso quedó grabado por otro automovilista que se encontraba detrás, quien aparentemente empezó a documentar hasta que empezó la agresión sobre esta avenida principal del municipio de Ixtapaluca el pasado martes 10 de octubre.