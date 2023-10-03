VIDEO: Hombre golpea a una mujer por reclamarle pasear a su pitbull sin correa

En las últimas horas, vecinos de la alcaldía Iztapalapa y Benito Juárez, en la Ciudad de México, denunciaron en redes sociales una agresión contra una mujer, quien fue atacada sobre la calle por un hombre, a quien le había reclamado ponerle correa a su perro de raza pitbull, mientras se encontraba en un banco de la zona.

La mujer denunció el hecho y adjuntó el video en el que se puede observar el comportamiento agresivo del individuo, quien en medio de insultos, "advirtió" con que la iba a golpear si no cesaba los reclamos, hasta que en medio de la discusión, le soltó un golpe con la mano izquierda que contactó con su rostro.

En el fragmento grabado se ve y escucha claramente cómo el hombre contacta con la cara de la mujer, ante la sorpresa y posterior indignación de los presentes, quienes de inmediato acorralan al hombre y solicitan el apoyo de oficiales de policía.

Video de la agresión a una mujer que le reclamó a una persona ponerle correa a su perro

En días pasados fui agredida por este sujeto, Fernando N, #LordGolpeador 2 por pedirle que pusiera CORREA a su perro en un @Banorte_mx.

Así la violencia contra la mujer de estos tipos enfermos. Le fue peor al tipo...

La @FiscaliaCDMX en Iztapalapa: pésima.

🧵 https://t.co/HlAidrbN1B pic.twitter.com/yyDaO8Rb9R — Villa de Cortés 🌳🌲🌴🍃💧🚴 (@VillaDeCortesBJ) October 2, 2023

A pesar de que no se ve el momento exacto del golpe, a través de redes sociales condenaron los hechos y exigieron justicia para la mujer afectada, quien de acuerdo con el relato, presentó una respectiva denuncia ante las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en la alcaldía Iztapalapa.

Elementos de seguridad detuvieron al señalado; sin embargo, de acuerdo con lo señalado en redes, fue liberado luego de que familiares argumentaron que era un "enfermo mental que no se había tomado su medicamento"; sin embargo, la FGJ no emitió comunicado al respecto.

¿Es obligatorio que los perros paseen con correa en la CDMX?

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Protección a los Animales de la CDMX, toda persona encargada de un perro está obligado a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública; esto se suma con otro artículo presente en la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, pues el artículo 28 establece infracciones contra la seguridad ciudadana si transitas con un animal de compañía "sin adoptar las medidas de seguridad necesarias".

En síntesis, es importante y obligatorio utilizar correa al momento de pasear a tu perro, ya que, de lo contrario, podrías ser acreedor a una sanción por un juez cívico y una multa; además de que serás responsable de cualquier incidente que pueda ocasionar tu animal de compañía.

