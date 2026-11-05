Un transportista fue encontrado con las manos y los pies atados a un costado de la autopista México-Puebla, cerca de la caseta de San Marcos, luego de que criminales le robaran su unidad de carga.

El video fue difundido en redes sociales, después de que otro trailero que conducía por la autopista se percatara de la situación en la que se encontraba su colega.

La indignación claro que no tardó en crecer, pues el hombre habría permanecido varias horas abandonado sobre la México-Puebla, pero a la delincuencia también se le suma la indiferencia y el miedo.

Trailero encuentra a compañero atado en la México-Puebla: VIDEO

En el video se observa al que está grabando, acercarse con un cuchillo para cortar la soga con la que estaba amarrado su compañero.

“Vengo en la de Puebla y aquí vi a un compita. Aquí traigo un cuchillo porque lo voy a desamarrar al amigo”, dice mientras camina hacia el lugar donde se encontraba el trabajador.

La víctima, quien luce visiblemente cansada, se identifica como Juan Gabriel Gómez y asegura que es operador de la empresa Transportes Guzmán.

De acuerdo con lo relatado, los delincuentes lo interceptaron en el Circuito Exterior Mexiquense el pasado 4 de noviembre. Tras el robo, los asaltantes maniataron a Juan Gabriel y lo abandonaron a un costado de la México-Puebla.

“Nadie se para”: transportista reclama la falta de apoyo en las carreteras

El transportista que lo encontró también mostró las condiciones en las que permanecía su compañero, con las manos y los pies amarrados, sin posibilidad de siquiera caminar.

En el video también se escucha como la persona que lo encontró cuestiona que otros automovilistas no se detuvieran para ayudar, aunque también entiende que muchos no lo hacen por el temor de ser asaltados, pero ¿y las autoridades?

“Nadie se para”, reclamó el operador, quien sabe el riesgo que implica detenerse en una carretera como la México-Puebla.

Finalmente, otro conductor se acercó al lugar para brindar apoyo mientras el trabajador era liberado. Y aunque por fortuna la víctima no sufrió heridas, lo cierto es que esto solo evidencia la inseguridad que viven a diario las personas que salen a ganarse la vida en las carreteras de México.

Un trailero se detiene al ver a un hombre atado de pies y manos. Según su relato, le robaron el tráiler en la autopista México-Puebla, a la altura de Chalco. ¿Y la @GN_Carreteras ? ¿De qué sirvió militarizar la seguridad si en una vía tan transitada siguen asaltando a los transportistas? — Avi 🦆 (@avieu) November 6, 2026

Robo a transportistas: un delito que no frena en México

Este caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los operadores de transporte de carga, particularmente en carreteras del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, etcétera.

Además del robo de mercancías y unidades, algunos conductores son víctimas de amenazas, agresiones y privaciones de la libertad durante los asaltos.

Esta situación ha sido uno de los principales motivos de las protestas de transportistas, quienes han exigido mayor vigilancia en las autopistas y acciones contundentes para frenar este tipo de delitos.