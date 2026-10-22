Robos violentos acechan a transportistas en carreteras de Puebla y Edomex

Rubén sobrevivió a un asalto en las carreteras de México, pero el recuerdo sigue presente cada vez que toma el volante. Mientras descansaba en la autopista México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan, dos hombres armados lo despertaron para despojarlo de sus pertenencias; en otra ocasión, relató, lo dejaron amarrado en el monte durante cerca de dos días.

Su historia refleja los riesgos que enfrentan los transportistas en las rutas del país, donde los delincuentes no solo buscan robar mercancías, sino que también recurren a la violencia para someter a sus víctimas.

Ocho de cada diez robos ocurren con violencia extrema

De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), ocho de cada diez asaltos contra transportistas se cometen con violencia extrema. Entre enero y agosto de 2026 se abrieron 4 mil 950 carpetas de investigación por este delito, según los datos citados en el material.

Aunque las autoridades federales reportaron una disminución de 52 por ciento en los robos durante ese periodo, los llamados hombres-camión advierten que la agresividad de los atacantes ha aumentado.

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