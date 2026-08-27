VIDEO | Roxana López cumple 188 días desaparecida en Oaxaca; familia exige localizarla con vida

La familia de Roxana López Martínez, joven triqui de 24 años, exigió a las autoridades intensificar la búsqueda para localizarla con vida, luego de que este 27 de agosto se cumplieran 188 días desde su desaparición en San Martín Itunyoso, Oaxaca.

Quién era Roxana López Martínez, la joven triqui desaparecida en Oaxaca

Roxana desapareció el 20 de febrero de este año. Desde entonces, sus familiares y organizaciones indígenas han mantenido la exigencia de encontrarla y castigar a quienes resulten responsables. La joven acababa de concluir la carrera de Ingeniería Agrónoma y, de acuerdo con su familia, se convirtió en la primera mujer de su núcleo familiar en terminar una profesión.

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, la familia señaló como presuntos responsables a Dagoberto López Díaz, entonces pareja de Roxana y última persona que la vio con vida; a Vilgaid López Guadalupe, tío de Dagoberto y expresidente municipal, y a Concepción Díaz Martínez, madre de Dagoberto.

