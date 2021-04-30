VIDEO: Estampida en Israel: mueren 44 durante festival religioso

En Israel una estampida humana durante el festival judío de Lag Baomer en el Monte Merón de Galilea dejó un saldo de 44 muertos y unas 150 resultaron heridas durante la noche del jueves y la mañana del viernes.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, unos 100 mil religiosos se congregaron en el monte donde se celebraba la fiesta marcada por cánticos, bailes y hogueras, en el evento más concurrido desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

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De acuerdo con una investigación preliminar, la estampida humana, la peor tragedia que ha vivido Israel de este tipo en al menos 10 años, fue provocada por una avalancha de un grupo jasídico denominado Toldot Aharon.

Dozens killed in stampede at Jewish festival in northern Israel



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Los servicios médicos, policías y soldados pasaron toda la noche atendiendo y evacuando heridos a los hospitales, donde 20 de los heridos se reportan como graves.

Tragic news from #Meron in northern #Israel overnight, as 44 people killed and over 100 injured in stampede during #LagBaomer celebrations.



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Se trata de un terrible desastre: Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentó lo sucedido, que calificó de "terrible desastre", y esta mañana se desplazó al lugar.

"En esta hora difícil, las palabras no pueden ofrecer consuelo ni pueden describir la magnitud del dolor causado", declaró el ministro de Defensa, Beny Gantz, que expresó en Twitter su "más sentido pésame con las familias que perdieron a sus seres queridos".

Gantz añadió que las autoridades están "totalmente comprometidas con investigar los fallos" que pudo haber, "sacar las conclusiones necesarias y aplicarlas en el futuro para que este tipo de tragedias nunca se repita".

El fiscal general Avijai Mandelblit anunció que el Departamento de Investigaciones del Ministerio de Justicia abriría de inmediato una investigación sobre posible negligencia policial, para "examinar si hubo sospechas de criminalidad" por parte de agentes desplazados ante la gestión de seguridad.

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Tras la tragedia, el comandante del distrito norte de la Policía, Shimon Lavie, que supervisó la seguridad del evento, asumió la responsabilidad en un desastre que algunos consideran que se pudo evitar, si las medidas policiales hubieran sido más firmes.