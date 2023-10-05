VIDEO: Estudiante apuñaló a su maestra en salón de clases en Coahuila

Un alumno apuñaló a su maestra tras presuntamente haber sido regañado por no prestar atención a la clase, esto al interior de la Secundaria General N° 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

En la grabación, difundida en redes sociales, se aprecia el momento en el que un joven de tan sólo 14 años se aproxima a la docente, quien se encontraba en su escritorio haciendo unas anotaciones. Segundos después, se levanta de su lugar y camina por el salón ante la mirada del estudiante.

Una vez que se encuentra de espaldas al alumno, este se lanza sobre la maestra con un arma blanca y lanza al menos seis ataques contra la maestra, quien cae sobre el suelo ante la mirada y gritos de desesperación de todos los presentes.

Alumno huye tras apuñalar a maestra, pero es detenido

El alumno de la escuela Secundaria General N° 1 “Rubén Humberto Moreira Flores salió corriendo apenas atacó a la maestra, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

⚠️IMÁGENES SENSIBLES ⚠️



Circula #video de un alumno que atacó con una navaja a su maestra en plena clase en una secundaria de Ramos Arizpe, #Coahuila



El estudiante fue detenido; afortunadamente, la maestra es reportada fuera de peligro. pic.twitter.com/yodQ4xu8Zc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

Por su parte, autoridades escolares activaron el protocolo para este tipo de casos y dieron aviso al 911, solicitando la presencia del Ministerio Público para Adolescentes y dando vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), donde se definirá su situación jurídica.

"Una maestra fue agredida con un arma blanca por un joven identificado como alumno de la misma institución, hecho que es investigado por las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad y consignar los hechos ante quien corresponda", explicó la Secretaría de Educación de Coahuila.

Maestra es trasladada a hospital en Ramos Arizpe, Coahuila

El gobierno de Coahuila confirmó que la maestra fue trasladada a una institución médica, donde fue atendida por las heridas, mismas que no son de gravedad.

En una ficha informativa, añadió que se fortalecerá el Operativo Mochila y de prevención del delito para evitar que se repita un episodio de este tipo en las escuelas de Coahuila. Hasta el momento, las autoridades no han informado la sanción que recibirá el alumno.