Ucrania lucha para repeler el avance ruso en el norte de Donetsk

Ucrania ha evitado hasta ahora cualquier avance importante de Rusia en el norte de la región de Donetsk, pero la presión se está intensificando con potentes bombardeos sobre la ciudad de Sloviansk y las zonas pobladas cercanas, dijo el miércoles el Ejército ucraniano.

Rusia y sus aliados separatistas ya controlaban la parte sur de la provincia de Donetsk cuando completaron la toma de la vecina región de Lugansk con la captura de la ciudad de Lysychansk, el domingo 3 de julio, una ciudad que, en gran parte, yace en ruinas hoy.

Rusia afirma que expulsar a los militares ucranianos de ambas regiones es fundamental para lo que llama una "operación militar especial" para garantizar su propia seguridad, una ofensiva de más de cuatro meses que Occidente califica de guerra no provocada.

Las provincias de Donetsk y Lugansk comprenden el Dombás, la región oriental y fuertemente industrial de Ucrania que se ha convertido en la más disputada y el mayor campo de batalla de Europa en generaciones.

En su nota vespertina del miércoles, el Ejército ucraniano sugirió que las fuerzas de Rusia estaban intensificando la presión sobre los defensores ucranianos en los flancos norteños de la provincia de Donetsk.

Las fuerzas rusas estaban bombardeando varias ciudades ucranianas con armamento pesado para permitir el avance terrestre hacia el sur de la región y acercarse a Sloviansk, añadió.

CNN | ¿Qué es Sloviansk y por qué podría ser clave en la guerra en Ucrania? https://t.co/vU8BC3Fk8j pic.twitter.com/ATaS7sNvEc — Portal Diario (@PortalDiarioAR) July 6, 2022

Avance ruso en Lugansk y Donetsk

"El enemigo está tratando de mejorar su posición táctica... (Avanzaron)... antes de ser rechazados por nuestros soldados y retirarse con pérdidas", dijo la actualización militar ucraniana.

Otras fuerzas rusas, dijo, pretendían apoderarse de dos pueblos en ruta hacia la ciudad de Kramatorsk, al sur de Sloviansk, y también intentaban tomar el control de la principal carretera que une las provincias de Lugansk y Donetsk.

"Estamos conteniendo al enemigo en la frontera (Lugansk/Donetsk)", dijo el gobernador de Lugansk, Serhiy Gaidai, a la televisión ucraniana. Más tarde, dijo que Lugansk todavía no estaba totalmente ocupada por las fuerzas rusas y que Rusia había sufrido "pérdidas colosales".

"Seguirán intentando avanzar sobre Sloviansk y Bajmut. De eso no hay duda", aseguró.

El alcalde de Sloviansk, Vadym Lyakh, dijo en una sesión informativa por video que la ciudad había sido bombardeada durante las dos últimas semanas.

"La situación es tensa", dijo, y añadió que 17 residentes habían muerto desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la entrada de las fuerzas rusas en Ucrania el 24 de febrero.

UK INTEL: The Takeaway: RU forces have advanced 5km [South] along the E40 from Izium-- slowed by determined UKR resistance. UK Defense Intel concurs with Indications & Warnings that Sloviansk is likely to become the next object of RU forces. pic.twitter.com/NOSD7EdYmu — Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) July 6, 2022

Contener a Rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que no ataca a los civiles y el miércoles dijo que estaba utilizando armas de alta precisión para eliminar las amenazas militares.

Moscú afirmó que había destruido dos sistemas avanzados de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y sus depósitos de munición en la provincia de Donetsk. Ucrania lo negó y dijo que los estaba utilizando para infligir "golpes devastadores" a las fuerzas rusas.

En un videomensaje nocturno, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que los cazas ucranianos estaban realizando "golpes tangibles" contra objetivos logísticos rusos como los depósitos, afectando a su potencial ofensivo.

"Por fin ha empezado a funcionar con fuerza la artillería occidental, las armas que estamos recibiendo de nuestros socios. Y su precisión es exactamente lo que se necesita", dijo.

Ucrania ha suplicado repetidamente a Occidente que envíe más armas para repeler la invasión que ha matado a miles de personas, desplazado a millones y arrasado ciudades.