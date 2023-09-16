VIDEO: Explosión en discoteca deja al menos 10 heridos; piden se declare emergencia

Una explosión en una discoteca de Lima dejó al menos 10 personas heridas la noche del viernes, según informaron las autoridades peruanas. Varios medios locales atribuyen el incidente a un ataque perpetrado por un grupo dedicado a la extorsión. El momento de la explosión quedó grabado en un video por una cámara de seguridad, material visual que circula en redes sociales.

El Ministerio de Salud informó a través de un comunicado en la red social X que el Sistema de Atención Móvil de Urgencias brindó atención a los afectados. Tres unidades médicas fueron desplazadas al lugar del incidente, donde se atendió a 10 heridos. Tres de ellos fueron trasladados al hospital Nacional Hipólito Unanue.

Cámara de seguridad captura el momento de explosión de granada en discoteca Xanders.

Se reportan más de 15 heridos.

🌐San Juan de Lurigancho - Lima - Perú pic.twitter.com/HCKXUh0Qq5 — Roberto (@tramrsec) September 16, 2023

En el video se aprecia el momento en que un grupo de jóvenes camina cerca del lugar donde segundos adelante explota, tras esto las personas comenzaron a correr mientras que otros intentaban saber lo que había ocurrido.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) también reportó la explosión en un local público de San Juan de Lurigancho. La Policía Nacional de Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos están atendiendo la emergencia. El COEN monitorea la situación en coordinación con las autoridades competentes.

Según los medios locales, alrededor de las 9 de la noche, un objeto no identificado, posiblemente pirotecnia o una granada, explotó en las puertas de la discoteca Xander’s, ubicada en la avenida Los Jardines, justo antes de un concierto. La televisión estatal TV Perú informó que el motivo del ataque podría estar con un caso de extorsión.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) pidió que se declare en emergencia a ese distrito tras la explosión que se registró en la discoteca Xander´s, que dejó al menos 10 personas heridas.

En un comunicado, la comuna de SJL también pidió que sean las Fuerzas Armadas las que patrullen las calles del distrito para evitar nuevos hechos delictivos.