Hombre hornea pizza magmática con lava del volcán Pacaya en Guatemala

Un hombre eligió un horno poco convencional para preparar una pizza, pues lo hizo sobre la lava del volcán Pacaya, ubicado al sur de Guatemala, mismo que tuvo su fase eruptiva entre el 5 de febrero y el 23 de abril de este año.

David García improvisó una cocina entre las rocas del volcán para cocinar la “Pizza Pacaya”, un platillo que atrae a muchos turistas porque su cocción se realiza gracias a la lava solidificada que emite un intenso calor.

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Este cocinero utiliza ingredientes clásicos como salsa de tomate, queso y una variedad de carnes para darle sabor a las pizzas, que coloca en charolas metálicas que soportan temperaturas superiores a mil grados Celsius de la lava.

“Tengo que estar al pendiente de que la pizza no se vayan a quemar, es un riesgo porque la lava va a altas temperaturas”, dijo David, citado por una agencia internacional.

La ventaja es que el queso se derrite mejor y eso es algo que agradecen los turistas, que llegan hasta el volcán Pacaya para comer un poco de esta receta.

“La verdad sabía muy bien, tiene un crunch magmático”, dijo en tono de broma uno de los turistas que llegó hasta la pequeña cocina improvisada que montó David García.

El cocinero e inventor de esta práctica aseguró que muchas personas se acercan únicamente con la finalidad de disfrutar “la experiencia de comer una pizza hecha a base de calor volcánico”.

Desde 2013, David ya cocinaba la idea de hacer pizza entre la lava del volcán Pacaya

David contó que la idea de utilizar la lava de un volcán para la preparación y venta de pizzas, surgió en el 2013, pero fue tres años después cuando lo intentó, aunque no había mucha presencia de comensales.

Por eso, decidió aprovechar que la actividad eruptiva del volcán Pacaya dejó una grieta por donde corre la lava, para llevar su negocio hasta esa zona y preparar una pizza tras otra, ante la mirada de asombro de los turistas que desean probar el platillo.

“Que haya un cocinero de pizza en las brasas del volcán Pacaya es alucinante y único en el mundo”, reconoció Felipe Aldana, uno de los turistas que viajó a Guatemala para vivir de cerca esa experiencia.

En sus redes sociales, David García ha compartido fotografías de todos los viajeros que han llegado hasta el volcán Pacaya para comer su pizza, una actividad para la que se necesita hacer una reservación.

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