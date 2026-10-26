VIDEO: ¡Les echaron montón! Captan golpiza y jaloneos a encargados de un negocio de celulares en Tlalnepantla

Un zafarrancho se armó en Tlalnepantla, luego de que cinco mujeres agredieron a dos encargados de un negocio de venta de celulares en el municipio del Estado de México (Edomex).

Aunque se desconoce la causa que desencadenó la agresión, las víctimas interpusieron una denuncia ante las autoridades. Mientras que el momento de la golpiza quedó captado en redes sociales.

VIDEO: Captan a mujeres agrediendo a empleados de un negocio de celulares en Edomex

En las imágenes captadas se observa a una de las empleadas sentada cerca de la entrada del negocio, aparentemente distraída y sin percatarse de que varias mujeres se aproximan hacia ella.

Sin mediar palabra, las agresoras comenzaron a jalarle el cabello. En ese momento, otro de los encargados interviene para intentar auxiliar a su compañera; sin embargo, una de las mujeres también lo golpea.

¡Violenta agresión en #Tlalnepantla! Cinco mujeres irrumpieron en un negocio de venta de #celulares en el centro del municipio mexiquense y atacaron a los encargados. Los jalaron del cabello y golpearon en repetidas ocasiones, mientras una de las agresoras grababa la escena. https://t.co/upR3g62Wz2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

La trifulca continúa durante varios minutos, entre jaloneos y golpes, hasta que algunas personas ingresan al establecimiento para intentar calmar los ánimos y detener el zafarrancho.

En algún punto, las cinco mujeres salen del lugar, mientras un hombre intenta que la víctima ya no siga peleando con las agresoras, quienes permanecen detrás de los estantes gritándose cosas.

En medio del altercado, también se observa a una de las mujeres portando un palo, lo que aumenta la tensión dentro del local.

Lo que se sabe de la agresión en Tlalnepantla

Primeros reportes señalan que la agresión ocurrió en la calle Porfirio Díaz, en la zona centro del municipio mexiquense.

Al parecer la agresión se habría originado por un conflicto de ambulantaje afuera del negocio de venta de telefonía celular. La disputa tendría su origen por comerciantes que venden su mercancía fuera del negocio, aunque autoridades no brindaron más detalles.

Hasta el momento se sabe que, las víctimas iniciaron una denuncia ante el Ministerio Público por las agresiones sufridas. Sin embargo, se desconoce la identidad de las agresoras y el motivo real que habría desatado la pelea.

