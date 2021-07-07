Video: Captan a hombres armados cerca de la casa de Jovenel Moise en Haití

En redes sociales empezaron a circular videos de un grupo de hombres armados que se encuentran en las inmediaciones de la casa del presidente de Haití, Jovenel Moise, quien fue asesinado poco después.

En uno de los videos se observa a por lo menos cuatro hombres portando armas largas en una calle, al parecer cargan mochilas y gorra.

Este grupo de hombres armados parece esperar a otro que baja de una camioneta que permanece estacionada a unos metros de distancia y cuando éste se les suma, todos se retiran, al parecer para abordar otro vehículo.

En el audio ambiental se escucha el sonido de la alarma de un auto.

#Haití 🇭🇹/ #ULTIMAHORA Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse

Un grupo de individuos irrumpió anoche en la residencia privada del mandatario acabando con su vida, confirmó el Gobierno. #N4V pic.twitter.com/dnloffEoHd — Noticias 4Visión (@noticias4vision) July 7, 2021

En otro video de poco más de 40 segundos, se escucha el sonido de las ráfagas disparadas por armas de fuego y de acuerdo con el mensaje difundido con el video, se trata de un audio del tiroteo ocurrido esta madrugada en la casa del presidente de Haití.

"Acaba de confirmar el Gobierno de Haití que un comando con armas automáticas asesinó anoche a Jovenel Moise, presidente de Haití, e hirió a su mujer en la residencia donde viven. Este es un audio de parte del tiroteo", dice la descripción del audio.

Acaba de confirmar el Gobierno de Haití que un comando con armas automáticas asesinó anoche a Jovenel Moïse, presidente de Haití, e hirió a su mujer en la residencia donde viven. Este es un audio de parte del tiroteo. pic.twitter.com/AHCrxdOSAE — NIPORWIFI © (@niporwifi) July 7, 2021

Asesinan al presidente de Haití

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado la madrugada de este miércoles por hombres armados que irrumpió en su residencia ubicada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, informó el primer ministro interino, Claude Joseph.

En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moise, quien a pesar de recibir los cuidados médicos, también perdió la vida.

Esta información fue confirmada por el presidente del Comité Olimpico de Haití, Hans Larsen, mediante una llamada telefónica al programa Hoy Mismo, de Color Visión.

El primer ministro Claude Joseph, indicó en un comunicado que los atacantes a la residencia presidencial de Moise se comunicaban en español entre ellos.

Hombres armados asesinaron al presidente Jovenel Moise; ingresaron a la residencia del mandatario durante la madrugada de este miércoles.https://t.co/MrLDVw2nOG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2021

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