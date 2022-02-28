VIDEO: Intérprete rompe en llanto durante discurso de Zelensky

La intérprete Die Welt Übersetzerin rompió en llanto durante la cobertura en vivo del discurso del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien aseguraba que Rusia iba por el camino del mal.

En el video difundido en Twitter y transmitido por el medio alemán WELT, se escucha a la intérprete Die Welt Übersetzerin traduciendo en alemán el discurso del presidente ucraniano difundido la mañana del domingo.

"Rusia va por el camino del mal, Rusia debe perder su voto en la UE. Los ucranianos sabemos exactamente lo que estamos defendiendo...", alcanzó a traducir la mujer antes de hacer una pausa ya que se le rompe la voz. Luego se puede escuchar tomando aire para tratar de calmarse, antes de decir “lo siento” y romper en llanto.

An interpreter for German newspaper @welt breaks down in tears while translating Zelensky’s latest video message. pic.twitter.com/ainHLCoPdV — Laura Moore (@alauraschneider) February 27, 2022

Poco después en su cuenta de Twitter, Die Welt Übersetzerin escribió: “Interpretó conversaciones de paz de 10 horas. Pero hoy en vivo en la televisión alemana no pude terminar de interpretar a Zelensky, durante sus últimas palabras rompí en llanto”, detalló la traductora.

“Los amo a todos, mis compatriotas ucranianos”, añadió.

I'm a conference interpreter, I interprepret 10 hrs peace talks. But today live on German TV I couldn't finish interpreting Zelensky, during his last words I broke into tears.



I love you all, my fellow Ukrainians https://t.co/uKNA9GGaM1 — Die Welt Übersetzerin (@kat67840280) February 27, 2022

¿Qué dijo Zelensky en su mensaje?

El presidente Zelensky se dirigió al pueblo ucraniano el domingo por la mañana después de que las principales ciudades del país sufrieran un ataque sostenido de las fuerzas rusas.

“La noche fue dura, el pueblo se levantó para defender su Estado y mostró su verdadero rostro. Esto es terror”.

“Van a bombardear nuestras ciudades ucranianas aún más. Van a matar a nuestros hijos aún más insidiosamente. Este es un mal que llegó a nuestra tierra y debe ser destruido”.

Zelensky continuó detallando las llamadas que había tenido con varios líderes mundiales, incluso de los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido. Dijo que la diplomacia había convencido a la Unión Europea de que excluyera a Rusia del cambio del sistema de pagos SWIFT y enumeró la nueva ayuda militar que Alemania se había comprometido a enviar a Ucrania.

“Las acciones criminales de Rusia contra Ucrania muestran signos de genocidio”, agregó. “Hablé de esto con el secretario general de la ONU. Rusia está en el camino del mal”.