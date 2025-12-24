VIDEO ¡Terror en la azotea! Joven se electrocutó al manipular transformador

Un joven de 21 años se electrocutó y terminó con quemaduras de gravedad tras recibir una fuerte descarga eléctrica y caer sobre una patrulla en el municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León .

Lo que comenzó como un reporte ciudadano por una conducta sospechosa terminó en una escena de horror la tarde de este martes.

El joven, identificado como Erick Ramírez, de 21 años, se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una descarga eléctrica de alto voltaje mientras se encontraba en lo alto de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .

Perseguían a joven por las azoteas

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 18:21 horas en el cruce de la Avenida Paseo San Juan y la calle Gardenia, en la colonia Villas de San José en el municipio de Juárez.

Según los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre que se desplazaba de manera errática sobre los techos de varios domicilios.

Elementos de la policía municipal iniciaron el seguimiento del sujeto, quien, en un intento por evadir a las autoridades o realizar una maniobra imprudente, decidió escalar un poste de luz.

Así fue el momento del impacto; la descarga y la caída

Testigos presenciales relataron momentos de tensión cuando el joven intentó sujetarse de un transformador. Al hacer contacto directo con el cableado de alta tensión, se produjo un arco eléctrico que impactó al hombre.

El destino quiso que Erick no impactara directamente contra el pavimento; su cuerpo cayó pesadamente sobre una camioneta que se encontraba estacionada debajo.

El impacto fue tan violento que el parabrisas y el cofre del vehículo oficial resultaron con daños considerables, amortiguando parcialmente la caída del joven, pero sin evitar las lesiones internas.

Estado de salud y diagnóstico médico

Paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital General de Juárez.

El médico de guardia confirmó que el joven presentaba un evidente estado de intoxicación, factor que pudo haber nublado su juicio al momento de subir al poste.

El reporte médico detalla que Erick Ramírez sufrió:

