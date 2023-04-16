VIDEO: ¿Muy tiesa? Así bailó Kendall Jenner en la presentación de Bad Bunny en Coachella

La modelo Kendall Jenner, de 27 años de edad, fue captada disfrutando y bailando en la presentación del reguetonero Bad Bunny en el festival musical Coachella, en California, Estados Unidos, con quien recientemente se le ha involucrado sentimentalmente.

En un un video que circula en redes sociales se pudo apreciar a Kendall Jenner vestida con una chaqueta negra moviéndose al ritmo de las canciones del “conejo malo”, sin embargo, fue criticada porque, según los internautas, la modelo no sabe bailar.

En algunos comentarios mencionaron que a la integrante de las Kardashian “le faltaba sazón” o estaba muy “tiesa” a la hora de moverse en la pista de baile al lado de sus amigos Entre las personas que se encontraban con ella destacó el cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

La presencia de Kendall Jenner en la presentación de Bad Bunny aumentó los rumores de un romance entre ambos famosos, los cuales surgieron en febrero luego de que medios internacionales publicaron fotografías de ambos juntos, aunque ninguno ha dado declaraciones sobre ello.

Bad Bunny se convirtió en el primer cantante latino en encabezar Coachella

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, originario de Puerto Rico, se convirtió en el primer latino en encabezar el festival musical Coachella, uno de los más importantes de Estados Unidos, que cada año congrega a miles de personas.

Al iniciar su número, Bad Bunny preguntó al público que si querían que hablara en español o en inglés, a lo que sus fans respondieron al unísono que fuera en español, y el cantante decidió complacerlos.

Esta no es la primera vez que el puertorriqueño se presenta en Coachella, ya que en 2019 apareció su nombre en el cartel, sin embargo, sí es la primera vez que lo hace como el artista principal del evento gracias a su rápido ascenso y a su popularidad entre los jóvenes, que lo han llevado a ser uno de los artistas más importantes del género urbano.