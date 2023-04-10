Concierto de Rosalía en el Zócalo Capitalino fue confirmado por Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer qué artista se presentará en el Zócalo Capitalino de manera gratuita. A través de su cuenta de TikTok, la morenista dio a conocer que será Rosalía quién se presentará en la plancha del Zócalo.

Tras el anuncio, hubo fuertes rumores de que podría ser el puertorriqueño Bad Bunny; sin embargo, este fue desmentido durante la conferencia de prensa de este lunes 10 de abril de 2023. Sobre esto, Claudia Sheinbaum dijo: "Este año, hasta donde sabemos, ha decidido no presentarse, pero seguimos insistiendo".

#ÚLTIMAHORA | La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, confirma concierto de #Rosalía en el #Zócalo capitalino.



Será el 28 de abril a las 8:00 pm.https://t.co/CzUfOZoe8S pic.twitter.com/R0yf4Xv7QM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 10, 2023

Sheinbaum anuncia concierto gratis de Rosalía en el Zócalo

Cerca del mediodía de este lunes, Claudia Sheinbaum dio a conocer que sería Rosalía la encargada de ofrecer el mega concierto en el Zócalo Capitalino, esto, a través de un video de tan solo 23 segundos en su cuenta oficial de TikTok. En este, se puede observar a la morenista contestando el teléfono mientras suena una de las canciones de Rosalía.

¿Cuándo es el concierto de Rosalía en el Zócalo de la CDMX?

Claudia Sheinbaum dio a conocer que el concierto de Rosalía en el Zócalo se llevará a cabo el próximo viernes 28 de abril en punto de las 20:00 horas y será de manera gratuita. Por su parte, la cantante Rosalía no ha comentado nada al respecto de este megaconcierto.

Cabe recordar que Rosalía se presentó el pasado 2 de abril en el Festival Ceremonia, el cual se lleva a cabo en el Parque Bicentenario en la CDMX. Por lo que la cantante española regresaría muy pronto a la capital.

Otro de los rumores sobre el artista o banda que se presentaría en el Zócalo capitalino era Manu Chao, de 61 años, el cual tenía un veto por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desde el pasado 2009 hasta el 2022.

Muchos pensaban que la banda Grupo Firme se presentaría de nuevo en el Zócalo Capitalino después del récord de personas congregadas el pasado 25 de septiembre de 2022, pues lograron reunir alrededor de 280 mil personas.