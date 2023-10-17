Se llevan dinero, carne y hasta el queso, buscan a ladrones de carnicería de Morelia

Un par de sujetos entraron a una carnicería en la zona de Altozano en Morelia, Michoacán se llevaron dinero en efectivo, carne y hasta el queso que se encontraban en los refrigeradores.

El momento del robo fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona de locales y se observa como dos sujetos entran a robar a una carnicería.

Fuerzan la puerta de cristal hasta que pueden entrar, uno se dirige a la caja registradora y otro más empieza a husmear por el local.

Uno porta casco de motociclista y luego de que abrió la puerta principal con una pinza se dirige a la caja para sacar el dinero y meterlo en bolsas de plástico que después mete a su pantalón.

Mientras que el otro sujeto lleva una mochila de repartidor de comida donde mete varios productos entre ellos carne y queso que saca del mostrador.

Las autoridades informaron que ya buscan dar con el paradero de los responsables de este robo.

Este par de lacras 🐀 entraron a una carnicería en la zona de altozano Morelia, se llevaron efectivo y hasta el queso y la carne que se encontraban en los refrigeradores, ayúdanos a ubicarlos. pic.twitter.com/fuPAHuxEER — Revolución Social Morelia (@ReSo_Morelia) October 16, 2023

Prenden fuego a carnicería en mercado de Cuautla

Hace unos días se confirmó mediante un video que circula en redes sociales, que el incendio registrado a una carnicería del mercado “Hermenegildo Galeana” en Cuautla, Morelos fue provocado.

La versión del incendio provocado fue confirmado también por el Cuerpo de Bomberos municipal, pero el video es contundente, pues se observa cómo ocurrió todo.

Dos sujetos desconocidos, llegaron hasta el lugar poco antes de la una de la mañana y rociaron gasolina sobre la cortina para luego, con un encendedor prender fuego.