VIDEO: Así fue el rescate de las víctimas del derrumbe de la iglesia en Tamaulipas

El pasado 1° de octubre, momentos de pánico y conmoción se vivieron en Tamaulipas con el derrumbe de una iglesia, concretamente en Ciudad Madero, donde al menos 11 personas fallecieron sepultadas en los escombros, por lo que la noticia escaló a nivel nacional.

Luego de que dieran a conocer el video del desastroso colapso del techo de la iglesia, captado por una cámara de seguridad, ahora se dieron a conocer breves imágenes de la manera en que actuaron los rescatistas, quienes replegados en el suelo accedieron hasta encontrar a las víctimas.

Se puede observar cómo los elementos de Protección Civil, auxiliados por miembros de la Cruz Roja Mexicana, acceden al interior de los escombros y limpian la zona para poder extraer a las personas afectadas, donde más de medio centenar de ciudadanos quedaron atrapados por algunos momentos.

Entre las imágenes más impactantes resalta el momento en que meten una camilla con dificultades para poder extraer a una mujer, quien sale boca abajo y aparentemente inconsciente.

Entre gritos y un notorio apuro para realizar sus labores, los elementos de Protección Civil realizaron la remoción de escombros, así como el rescate de las personas afectadas; lamentablemente, 11 de ellas murieron en el accidente que conmocionó el norte de México el pasado fin de semana.

¿Qué pasó en Tamaulipas con el derrumbe de una iglesia?

Concretamente, el derrumbe fue del techo de la Iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Esta pesada loza cayó sobre los fieles que se encontraban en un bautizo, de las cuales al menos 60 resultaron lesionadas, 23 de ellas en estado grave, por lo que de inmediato se movilizaron los vecinos para intentar salvar vidas, sobre todo mientras esperaban por el arribo de unidades de emergencia.

La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó que al lugar acudieron siete unidades de Guardia Nacional y de Guardia Estatal, dos de Protección Civil y siete de Cruz Roja para ayudar en el rescate; mientras que el presidente AMLO mandó sus condolencias un par de días después del fatal accidente.

