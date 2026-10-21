De las calles a las pasarelas: Rachel Ojurom y las nuevas tendencias del modelaje

El sueño de Rachel Ojuromi, modelo nigeriana de 22 años, comenzó en las calles de Lagos y la llevó hasta los grandes eventos de la moda parisina.

Su historia refleja una de las nuevas tendencias del modelaje, que rompe con los estándares excluyentes que durante años dominaron la industria.

Figuras como la estadounidense Devin García o la francesa Emmeline Oro, con medidas que hace una década habrían sido vetadas, hoy se encuentran en la cima.