La visita del Papa León XIV a Latinoamérica ha dejado varios momentos que se han vuelto virales en redes sociales, como en Uruguay, donde el expresidente Luis Lacalle Herrera intentó besar su anillo.

El momento ocurrió este viernes 6 de noviembre en la plaza Independencia, durante la recepción oficial al líder de la iglesia católica, donde saludó a varios dirigentes y exmandatarios que acudieron a darle la bienvenida al país sudamericano.

Papa León XIV evita beso en el anillo

Al llegar frente a Luis Lacalle Herrera, el expresidente de Uruguay se inclinó con la intención de besar el anillo, pero el Papa León XIV apartó la mano y continuó con el saludo.

Es usual que se bese el anillo papal como una muestra de respeto al pontífice de la iglesia católica y es poco común que retire su mano.

Hasta el momento no se ha explicado el porqué rechazó el gesto, sin embargo, se pude interpretar como un protocolo entre dos líderes de estado.

El ex presidente Lacalle Herrera al recibir al Papa León XIV pic.twitter.com/6SNK1iuqi3 — leo sarro press (@leosarro) November 6, 2026

El momento ocurrió antes de los discursos que ofrecieron el pontífice y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ante las personas reunidas en la plaza.

En la ceremonia también estuvieron presentes los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, hijo de Lacalle Herrera.

Así fue el discurso del Papa León XIV en Uruguay

El Papa León XIV aprovechó su mensaje para abordar distintos problemas sociales y hacer referencia a la atención médica, relacionando su reciente operación de pulmón con las dificultades que enfrentan numerosas personas para acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos.

También sobre las personas que viven con enfermedades, discapacidad, pobreza o exclusión, señalando la importancia de acompañarlas para evitar que enfrenten esas circunstancias en soledad.

En su discurso habló del trabajo, la familia y el bien común, además de reconocer la continuidad democrática de Uruguay y los avances del país en la generación de electricidad mediante fuentes renovables.