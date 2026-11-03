Papa León XIV visitará México: ¿cuándo llegará y qué se sabe de su viaje?

El Papa León XIV visitará México. La noticia fue confirmada este martes por María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, quien adelantó que el sumo pontífice tiene previsto viajar a territorio mexicano para visitar a la Virgen de Guadalupe.

La confirmación ha despertado expectativa entre los fieles católicos, particularmente porque el santuario de la Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos más importantes del país.

¿Cuándo visitará México el papa León XIV?

Hasta el momento, el Vaticano no ha establecido una fecha para la visita del pontífice. Durante su primer encuentro con periodistas, Alvarado confirmó que León XIV sí viajará a México y que ella misma será quien anuncie oficialmente los detalles cuando llegue el momento.

Por ahora, tampoco se ha dado a conocer cuánto durará la visita ni qué otras actividades podría realizar durante su estancia en el país.

La confirmación llega después de que autoridades mexicanas manifestaran su interés por recibir al líder de la Iglesia católica.

María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, confirma que el @Pontifex_es visitará México: aún no se precisa cuándo. https://t.co/79Lrzp5M3C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

¿El papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe?

Uno de los principales motivos del viaje sería visitar a la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con las declaraciones de María Montserrat Alvarado, el pontífice tiene previsto acudir al santuario mexicano.

La visita tendría un significado especial para los millones de fieles católicos que cada año acuden a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México.

No obstante, todavía no existe un itinerario oficial, por lo que será necesario esperar el anuncio de la Santa Sede para conocer los detalles de la agenda papal.

¿Cómo está de salud el papa León XIV?

La salud del pontífice también ha generado interés, especialmente después de que el Vaticano informara sobre una intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la operación se realizó sin complicaciones y los estudios posteriores indicaron que la enfermedad estaba localizada, por lo que no era necesario un tratamiento oncológico adicional.

En un comunicado difundido el 26 de octubre, el Vaticano informó que León XIV mantenía una recuperación posoperatoria favorable y que había retomado gradualmente sus actividades, siguiendo las recomendaciones de sus médicos.