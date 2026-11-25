Una mujer que había pedido ayuda médica antes del parto terminó dando a luz dentro de uno de los baños del Hospital General Donato G. Alarcón, operado por el IMSS-Bienestar en Acapulco, Guerrero.

¿Qué ocurrió en el Hospital General Donato G. Alarcón de Acapulco?

Testigos refirieron que la madre había pedido ayuda minutos antes e incluso pudieron escuchar sus gritos de auxilio desde la sala de espera.

Sin embargo, la mujer entró a los baños y, poco después, personal médico entró y salió de forma apresurada de los baños hasta que una enfermera salió de los sanitarios cargando un bebé en brazos.

Testigos grabaron el momento tras el parto en los sanitarios

🚨 A través de redes sociales circula un video grabado al interior del Hospital General "Dr. Donato G. Alarcón", ubicado en Ciudad Renacimiento, en el que se observa al personal de enfermería salir del área de sanitarios cargando a un presunto recién nacido.



Entérate de lo… pic.twitter.com/TFzdQEs0J1 — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) November 25, 2026

Un paciente en la sala de espera logró grabar los momentos donde el personal entró al baño, ocurridos durante la tarde del domingo 22 de noviembre de 2026.

Hasta el momento, el IMSS-Bienestar no ha informado sobre el estado de salud de la madre ni del recién nacido.