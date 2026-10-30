Aguinaldo a pensionados del IMSS e ISSSTE: ¿quiénes tendrán pago doble en noviembre 2026?

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE recibirán en noviembre 2026 el depósito correspondiente a su pensión mensual, pero hay algunos otros que recibirán hasta doble pago por el aguinaldo.

No todos los jubilados tienen derecho a recibir este beneficio, pues mucho depende del régimen bajo el cual se pensionaron. En Azteca Noticias te explicamos quiénes SÍ podrán recibir este pago, además de las fechas en que caerá el depósito.

¿Quiénes reciben el pago doble de aguinaldo en noviembre de 2026?

Los pensionados que podrán recibir dos pagos durante noviembre son aquellos que cumplan con estos casos:

En el caso del IMSS:



Pensionados por Cesantía en Edad Avanzada con la Ley 73.

Pensionados por Vejez: que comenzaron a cotizar antes julio de 1997 y obtuvieron su pensión bajo la Ley 73.

En el ISSSTE, el pago doble corresponde a los pensionados y jubilados que se encuentran bajo el Régimen del Décimo Transitorio, quienes reciben el aguinaldo en dos depósitos.

¿Cuándo cae el aguinaldo a pensionados del IMSS y del ISSSTE?

Las fechas de pago serán diferentes para cada institución. Mientras que el IMSS entregará el aguinaldo junto con la mensualidad de noviembre, el ISSSTE lo dividirá en dos depósitos.

Estas son las fechas clave:



IMSS: Cae el pago el lunes 2 de noviembre.

El Seguro Social realizará el depósito de la pensión correspondiente a noviembre hasta el lunes 2 de noviembre, debido a que se trata del primer día hábil del mes.

Es importante recordar que el aguinaldo del IMSS no corresponde a todas las personas pensionadas, pues quienes se retiraron bajo la Ley 97 no reciben esta prestación.



ISSSTE: primera quincena de noviembre y 27 de noviembre

¿Quiénes reciben triple pago en noviembre de 2026?

Si eres pensionado del IMSS o del ISSSTE y beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, o Mujeres Bienestar, podrás recibir hasta tres depósitos durante el mes.

Esto, luego de que la Secretaría de Bienestar confirmara que el depósito del bimestre noviembre-diciembre comenzará el martes 3 y terminará el viernes 27 del mismo mes.

El monto será de 6 mil 400 pesos y la dispersión se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.