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VIDEO | Así se enteró una madre que su hijo murió en riña en penal de Mazatlán

El penal El Castillo, en Mazatlán, registró riñas en dos días seguidos dejando muertos. Madre no esperaba esuchar el nombre de su hijo entre los muertos.

Madre recibe noticia de muerte de su hijo tras riña en penal de Mazatlán.
Madre se entera de muerte de su hijo tras riña en penal de Mazatlán.|Especial

Escrito por: Iván Ramírez

Las riñas que se registraron en dos días en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, cobró la vida de varias personas, entre ellas, menores de edad.

Fue este jueves 8 de octubre cuando se registró la primera de ellas, en la que lamentablemente un menor de dos años perdió la vida, y al día siguiente se registró otra riña en el mismo lugar.

Madre así recibió noticia de la muerte de su hijo tras riña en penal en Mazatlán

Una madre recibió la noticia de que entre las víctimas estaba su hijo, fallecimiento que fue confirmado por César Ramírez Huerta, director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Este viernes dos reos perdieron la vida tras la segunda riña al interior de un módulo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Riña en penal de mazatlán dejó dos menores muertos

Durante la primera riña en dicho centro penitenciario ubicado al sur de Mazatlán, perdieron la vida nueve personas recluidas y un menor de edad que se encontraba de visita.

Mientras que 16 presos más resultaron heridos, las cuales fueron trasladadas para recibir la atención médica prehospitalaria.

A pesar de que el jueves se aseguró que el Centro Penitenciario se encontraba bajo control y se mantenía la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad, un día después hubo otra riña.

Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguró que ningún grupo delictivo ingresó al penal, pero dentro del lugar se escucharon disparos y al menos dos armas de fuego fueron encontradas, lo que será investigado.

Hoy se informó que las nueve personas que resultaron heridas fueron dadas de alta médica debido a su mejoría, pero el resto continúa recibiendo atención hospitalaria.

Abren investigación por muertes en penal de Mazatlán

La Fiscalía General del Estado llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.

Por otra parte, el personal de Trabajo Social estableció comunicación con los familiares de las personas fallecidas.

Después de lo ocurrido ayer, las visitas fueron suspendidas como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad.

Las autoridades aseguraron que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien.

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