VIDEO | Así se enteró una madre que su hijo murió en riña en penal de Mazatlán

Las riñas que se registraron en dos días en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, cobró la vida de varias personas, entre ellas, menores de edad.

Fue este jueves 8 de octubre cuando se registró la primera de ellas, en la que lamentablemente un menor de dos años perdió la vida, y al día siguiente se registró otra riña en el mismo lugar.

En Mazatlán llovieron balas dentro de la cárcel... Lo que debía ser una jornada de convivencia familiar terminó en tragedia: una violenta riña en el penal de El Castillo dejó 10 muertos, entre ellos un niño de apenas 2 años, y al menos 16 internos heridos. Ahora, autoridades investigan cómo ingresaron las armas utilizadas en el enfrentamiento y si existió alguna filtración. Una nota de Hugo Rodríguez en #Hechos — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Madre así recibió noticia de la muerte de su hijo tras riña en penal en Mazatlán

Una madre recibió la noticia de que entre las víctimas estaba su hijo, fallecimiento que fue confirmado por César Ramírez Huerta, director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Este viernes dos reos perdieron la vida tras la segunda riña al interior de un módulo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Riña en penal de mazatlán dejó dos menores muertos

Durante la primera riña en dicho centro penitenciario ubicado al sur de Mazatlán, perdieron la vida nueve personas recluidas y un menor de edad que se encontraba de visita.

Mientras que 16 presos más resultaron heridos, las cuales fueron trasladadas para recibir la atención médica prehospitalaria.

A pesar de que el jueves se aseguró que el Centro Penitenciario se encontraba bajo control y se mantenía la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad, un día después hubo otra riña.

Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguró que ningún grupo delictivo ingresó al penal, pero dentro del lugar se escucharon disparos y al menos dos armas de fuego fueron encontradas, lo que será investigado.

Hoy se informó que las nueve personas que resultaron heridas fueron dadas de alta médica debido a su mejoría, pero el resto continúa recibiendo atención hospitalaria.

ACTUALIZACIÓN La #SSPSinaloa informa que, tras los hechos ocurridos el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, 9 Personas Privadas de la Libertad (PPL) que resultaron heridas han sido dadas de alta médica debido a su mejoría. El resto continúa recibiendo atención hospitalaria. Destacar que, las visitas a las instalaciones se encuentran restringidas esto a causa de que se implementa una revisión al interior por parte de las autoridades, el cual se realiza con estricto apego a los Derechos Humanos, salvaguardando su integridad. Por ello, se hace un llamado a las familias a que en estos momentos eviten acudir a dicho centro. El Grupo Interinstitucional se mantiene en las instalaciones del centro penitenciario para brindar seguridad y preservar el orden. Asimismo, se colabora con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reitera su compromiso con la transparencia y la información oportuna a la ciudadanía. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 9, 2026

Abren investigación por muertes en penal de Mazatlán

La Fiscalía General del Estado llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.

Por otra parte, el personal de Trabajo Social estableció comunicación con los familiares de las personas fallecidas.

Después de lo ocurrido ayer, las visitas fueron suspendidas como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad.

Las autoridades aseguraron que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien.