Un mapache en aparente estado de ebriedad, desató una avalancha de carcajadas en internet el pasado 4 de noviembre. Elementos de la policía de Northfield, en Minnesota, captaron en video a este mamífero tambaleándose y totalmente desorientado en un patio residencial.

¿La razón de su tropiezo? Un banquete desproporcionado de manzanas que cayeron al suelo y se fermentaron de manera natural. Al consumir tanta fruta en ese estado, su cuerpo asimiló el alcohol generado por los azúcares y terminó intoxicado.

Resguardo inmediato y la cruda realidad del animal

Los agentes de Northfield tomaron el control de la situación al notar que el mapache no lograba mantenerse en pie. Confirmaron que la zona estaba lejos del tráfico vehicular y hablaron con el propietario del terreno para que estuviera al tanto de su peculiar visitante.

Para evitar que la gente acudiera al lugar y estresara al animal, la policía decidió no revelar la ubicación exacta. También lanzaron un aviso urgente a los residentes cercanos: mantener a sus perros amarrados con correa mientras pasaba la emergencia etílica.

Una noche de “fiesta” salvaje que se volvió viral

La grabación sumó rápidamente más de 121 mil reacciones. Aprovechando la coyuntura del día, la policía ironizó sobre la situación al declarar que, aparentemente, el pequeño individuo tuvo una “noche de elecciones difícil” y se excedió con las manzanas fermentadas. Para asegurar su bienestar físico, los oficiales coordinaron esfuerzos con el área de control animal (FCSO), vigilando de cerca al mapache hasta que lograra calmarse por completo.

El seguimiento duró todo el día. Afortunadamente, el protagonista de este incidente encontró un refugio seguro: logró trepar a las ramas de un árbol donde cayó profundamente dormido. Tras una siesta monumental para curar la resaca, bajó por su propio pie y se adentró en el bosque.

Mapache se "emborracha" con manzanas fermentadas El pequeño mapache tuvo una noche de fiesta "salvaje" (Friends of Northfield Police Department)

Ahora las autoridades cerraron el reporte con un claro mensaje preventivo sobre los excesos: “ojalá haya aprendido la lección y consuma fruta fermentada con moderación la próxima vez”.