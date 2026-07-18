Todas las vidas cuentan: Rescatan a mapache que se ahogaba por inundaciones en Texas

Las intensas lluvias e inundaciones que se registraron en las últimas horas en distintas regiones de Texas provocaron diversas inundaciones y graves afectaciones en carreteras y viviendas.

Mientras los equipos de protección civil realizaban sus labores de apoyo en las zonas más afectadas, un rescate llamó la atención de miles de usuarios de redes sociales.

Se trató del auxilio que dos civiles le dieron a un mapache que quedó atrapado entre las fuertes corrientes generadas por las lluvias en la ciudad de Austin, la capital del estado.

Jóvenes rescatan a mapache de las inundaciones en Austin

En un video que fue compartido a través de redes sociales, se puede ver el momento en que dos personas localizaron al mapache mientras intentaba mantenerse a flote.

Al acercarse, colocaron su tabla junto al mapache para ofrecerle una forma de escapar del agua.

#EnRedes I Captan a un tierno mapache atrapado en medio de una inundación; esto pasó con él 🦝🌧️💥



Más información: https://t.co/uIloa7GgvL#AztecaDigital #AztecaYucatán pic.twitter.com/kpsuFT70kY — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) July 17, 2026

Las imágenes muestran que el pequeño mamífero logró subir a la tabla y permaneció tranquilo mientras era trasladado por los rescatistas hacia un lugar seguro.

El rescate ocurrió en medio de un panorama marcado por las fuertes precipitaciones que han provocado inundaciones, daños materiales y múltiples intervenciones de los servicios de emergencia en diferentes comunidades del estado.

Inundaciones en Texas cobran su primera víctima

El aumento del nivel del agua en varias regiones de Texas obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para auxiliar a personas que quedaron atrapadas por las corrientes y los encharcamientos.

Los socorristas realizaron maniobras para poner a salvo a conductores que quedaron varados en caminos inundados y a habitantes que no podían abandonar sus viviendas debido al avance del agua.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que una persona perdió la vida a causa de las inundaciones. Además, detalló que más de mil 300 rescatistas participaron en las labores de atención a la emergencia y que, hasta el momento, más de 70 personas han sido salvadas con éxito.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones meteorológicas y atendiendo las zonas con mayores afectaciones.

