“México retrocedió hacia el autoritarismo": Vicente Fox habla de lo que vive el país con el gobierno actual en entrevista para Hechos AM VIDEO

En entrevista exclusiva para Hechos AM con Manuel López San Martín, el expresidente Vicente Fox Quesada lanzó una dura crítica hacia el gobierno federal y el partido Morena, asegurando que el país atraviesa un retroceso democrático marcado por el debilitamiento de instituciones, la pérdida de seguridad, el deterioro de la libertad de prensa y un estancamiento en el crecimiento económico.

Durante la conversación, el exmandatario comparó el actuar del partido en el poder con las viejas prácticas del régimen del PRI, al tiempo que afirmó que la actual administración “no sabe gobernar” y ha permitido el avance de la delincuencia organizada.

Ante este panorama, Fox Quesada hizo un llamado urgente a las fuerzas de oposición, organizaciones ciudadanas y a la militancia de diversos partidos a consolidar un frente unido con miras al proceso electoral de 2027.