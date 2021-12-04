VIDEO: Volcán Monte Semeru entra en erupción en Indonesia

El Monte Semeru de Indonesia, entró en erupción este sábado, lo que derivó en la evacuación de los habitantes en Lumajang Regency, en Java Oriental, región donde se localiza este volcán.

Indah Masdar, subdirectora del distrito de Lumajang, declaró que hasta ahora se registra la muerte de una persona y 41 más resultaron heridas luego de la erupción.

De acuerdo con medios internacionales, el puesto de observación del volcán, en el distrito de Candipuro, informó que las cenizas cayeron en dirección a la aldea de Sapitarang, en el distrito de Pronojiwo.

En redes sociales circulan videos del momento en que el Monte Semeru entró en erupción, provocando una enorme nube de ceniza, mientras varias personas corrían para buscar un sitio más seguro.

Lluvia y ceniza se combinaron en laderas del Monte Semeru

Budi Santosa, jefe de estación de desastres en Java Oriental, confirmó que los equipos de emergencia acudieron a la zona de la erupción para evaluar la situación y recopilar datos sobre posibles víctimas y heridos.

Santosa, citado por medios internacionales, expuso que hay dos subdistritos que resultaron gravemente afectados, por lo que los servicios de salud en dichas zonas servirán como centros de salud primaria.

En tanto, medios de Indonesia reportaron que las cenizas de la erupción se combinaron con las precipitaciones que se registraron en las laderas del Monte Semeru, lo que dejó una “lluvia de cenizas en el área circundante”.

“Había una nube caliente que caía acompañada de lluvia, así que cuando la nube caliente cayó, el humo era como lo que circulaba en las redes sociales”, dijo Joko Sambang, jefe de la División de Reconstrucción de Emergencia de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Lumajang.

Tras la erupción del Monte Semeru se registraron algunas afectaciones, entre ellas, la ruptura del puente Gladak Perak, que conecta las regencias Lumajang y Malang, ubicadas en Java Oriental.

En Twitter circulan distintos videos del Monte Semeru, en uno de ellos un residente de Candipuro apareció en medio de la fuerte lluvia acompañada de cenizas, que cubrieron el área de la erupción.